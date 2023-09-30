Фати забил первый гол за «Брайтон» – в 3-м матче в АПЛ. Уоткинс из «Астон Виллы» оформил хет-трик

Ансу Фати впервые забил после ухода в аренду.

Полузащитник «Брайтона», права на которого принадлежат «Барселоне», забил « » в матче 7-го тура (1:4, второй тайм). Это первый гол испанца за «Брайтон», он проводит 5-й матч за клуб (3-й в АПЛ).

Также в этом матче хет-трик оформил форвард бирмингемцев . Англичанин стал первым игроком «Астон Виллы» после Энди Грея в сезоне-1976/77, сумевшим оформить два хет-трика за сезон.

Фати в «Брайтоне» – это шанс перезагрузить карьеру

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