Фати забил первый гол за «Брайтон» – в 3-м матче в АПЛ. Уоткинс из «Астон Виллы» оформил хет-трик
Ансу Фати впервые забил после ухода в аренду.
Полузащитник «Брайтона», права на которого принадлежат «Барселоне», забил «Астон Вилле» в матче 7-го тура АПЛ (1:4, второй тайм). Это первый гол испанца за «Брайтон», он проводит 5-й матч за клуб (3-й в АПЛ).
Также в этом матче хет-трик оформил форвард бирмингемцев Олли Уоткинс. Англичанин стал первым игроком «Астон Виллы» после Энди Грея в сезоне-1976/77, сумевшим оформить два хет-трика за сезон.
Фати в «Брайтоне» – это шанс перезагрузить карьеру
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