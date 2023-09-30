Фати забил первый гол за «Брайтон» – в 3-м матче в АПЛ. Уоткинс из «Астон Виллы» оформил хет-трик

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Барселона Брайтон Олли Уоткинс Ансу Фати Футбол

Ансу Фати впервые забил после ухода в аренду.

Полузащитник «Брайтона», права на которого принадлежат «Барселоне», забил «Астон Вилле» в матче 7-го тура АПЛ (1:4, второй тайм). Это первый гол испанца за «Брайтон», он проводит 5-й матч за клуб (3-й в АПЛ).

Также в этом матче хет-трик оформил форвард бирмингемцев Олли Уоткинс. Англичанин стал первым игроком «Астон Виллы» после Энди Грея в сезоне-1976/77, сумевшим оформить два хет-трика за сезон.

Фати в «Брайтоне» – это шанс перезагрузить карьеру

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7 комментариев

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rigobersong
С почином, главное без травм:)))
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Гамаль Хайдаров
надеюсь наиграет на 40-60 лямов, можно будет постараться вытянуть бабки с английского клуба
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sema mixajlov
Брайтон в своем репертуаре, обкрадывает топ команды и отдает очки остальным
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Горец Юнайтед
Главные Робинзоны АПЛ
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markoolio
Тот момент, когда забиваешь свой первый гол команде, которая обыгрывает твою со счётом 6:1
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гель кристины
Он точно не полузащитник
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Rachid
Ну наконец-то смог Фати забить - то чему учили его делать ещё в Ла Масии:)
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