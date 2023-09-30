Хави об 1:0 с «Севильей»: «Один из лучших матчей «Барселоны». Показали хороший футбол против победителя Лиги Европы»
Хави назвал матч против «Севильи» одним из лучших для «Барселоны».
Каталонский клуб одержал победу со счетом 1:0 в матче 8-го тура Ла Лиги.
«Считаю, что «Барселона» сыграла хорошо. Очень хорошо атаковали. Единственное, чего не хватало, – это гола.
Я доволен игрой. Это один из наших лучших матчей. Мы показали хороший футбол против отличной команды, победителя Лиги Европы.
Результат матча против «Мальорки» нельзя назвать таким негативным. В той игре просто не хватило эффективности.
Много разговариваем с футболистами о том, что требует наша игра. Я очень доверяю Гави. Считаю, что он душа команда», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.
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