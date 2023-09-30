Хави об 1:0 с «Севильей»: «Один из лучших матчей «Барселоны». Показали хороший футбол против победителя Лиги Европы»

Хави назвал матч против «Севильи» одним из лучших для «Барселоны».

Каталонский клуб одержал победу со счетом 1:0 в матче 8-го тура .

«Считаю, что «Барселона» сыграла хорошо. Очень хорошо атаковали. Единственное, чего не хватало, – это гола.

Я доволен игрой. Это один из наших лучших матчей. Мы показали хороший футбол против отличной команды, победителя Лиги Европы.

Результат матча против «Мальорки» нельзя назвать таким негативным. В той игре просто не хватило эффективности.

Много разговариваем с футболистами о том, что требует наша игра. Я очень доверяю . Считаю, что он душа команда», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS