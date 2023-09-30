Хави об 1:0 с «Севильей»: «Один из лучших матчей «Барселоны». Показали хороший футбол против победителя Лиги Европы»

Теги Барселона Севилья Хави Ла Лига Гави Футбол

Хави назвал матч против «Севильи» одним из лучших для «Барселоны».

Каталонский клуб одержал победу со счетом 1:0 в матче 8-го тура Ла Лиги.

«Считаю, что «Барселона» сыграла хорошо. Очень хорошо атаковали. Единственное, чего не хватало, – это гола.

Я доволен игрой. Это один из наших лучших матчей. Мы показали хороший футбол против отличной команды, победителя Лиги Европы.

Результат матча против «Мальорки» нельзя назвать таким негативным. В той игре просто не хватило эффективности.

Много разговариваем с футболистами о том, что требует наша игра. Я очень доверяю Гави. Считаю, что он душа команда», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

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6 комментариев

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Rachid
Справедливо сказал Хави о Гави - душа Барсы!!
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EminenceGrise
Ну и Сережа молодец - это забыл сказать Хави!
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lemming
Хави: «Показали хороший футбол против победителя Лиги Европы. И Сережа тоже!»
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Роман
Скучнейший матч. С Сельтой и Мальоркой повеселее было.
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