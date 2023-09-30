Тите может возглавить «Фламенго». Клуб уволил Сампаоли

Теги Фламенго высшая лига Бразилия отставки Тите Хорхе Сампаоли Футбол

«Фламенго» ведет переговоры с Тите о работе главным тренером.

Клуб из Рио-де-Жанейро планирует назначить 62-летнего бразильца в ближайшие дни.

Последним место работы Тите была сборная Бразилии, которую он возглавлял с 2016 по 2022 год.

В четверг «Фламенго» уволил с поста главного тренера Хорхе Сампаоли. Он был назначен в апреле этого года, его контракт был рассчитан до декабря 2024-го.

На днях «Фламенго» по сумме двух матчей уступил «Сан-Паулу» в финале Кубка Бразилии (0:1, 1:1).

Ранее клуб из Рио-де-Жанейро в ранге действующего победителя вылетел из Кубка Либертадорес, проиграв в 1/8 финала «Олимпии» из Парагвая.

После 24 туров «Фламенго» занимает в чемпионате Бразилии 7-е место.

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