Франк Лебеф: «Не считаю, что АПЛ превратится в лигу одной команды, но к февралю «Сити» обеспечит чемпионство. «Арсенал», «МЮ» и «Ливерпуль» имеют сильные составы»
Франк Лебеф заявил, что АПЛ не превратится в лигу одной команды.
– Существует ли риск для АПЛ стать таким же чемпионатом, как Бундеслига?
– Не считаю, что Премьер-лига превратится в чемпионат одной команды, поскольку есть финансовая составляющая клубов, которые позволит избежать такой ситуации.
«Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и даже «Брайтон» имеют сильные команды с футболистами национальных сборных.
«Манчестер Сити» в принципе слишком силен для всего мира, не говоря уже про АПЛ.
Не вижу, чтобы кто-то еще выиграл Лигу чемпионов. «Реал Мадрид», «Бавария» и «Барселона» еще не готовы.
Я предсказываю, что «Ман Сити» обеспечит чемпионство в АПЛ к февралю, – сказал бывший футболист «Челси» Франк Лебеф.
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Лысый шарлатан
АПЛ - три последних сезона - чемпион одна команда.