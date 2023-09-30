Франк Лебеф: «Не считаю, что АПЛ превратится в лигу одной команды, но к февралю «Сити» обеспечит чемпионство. «Арсенал», «МЮ» и «Ливерпуль» имеют сильные составы»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Арсенал Тоттенхэм Франк Лебеф Брайтон Футбол

Франк Лебеф заявил, что АПЛ не превратится в лигу одной команды.

– Существует ли риск для АПЛ стать таким же чемпионатом, как Бундеслига?

– Не считаю, что Премьер-лига превратится в чемпионат одной команды, поскольку есть финансовая составляющая клубов, которые позволит избежать такой ситуации.

«Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и даже «Брайтон» имеют сильные команды с футболистами национальных сборных.

«Манчестер Сити» в принципе слишком силен для всего мира, не говоря уже про АПЛ.

Не вижу, чтобы кто-то еще выиграл Лигу чемпионов. «Реал Мадрид», «Бавария» и «Барселона» еще не готовы.

Я предсказываю, что «Ман Сити» обеспечит чемпионство в АПЛ к февралю, – сказал бывший футболист «Челси» Франк Лебеф.

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11 комментариев

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corazón blanco
Сити - безусловно машина и просто творение гениального Гвардиолы. Конечно соперников у этого клуба нет, но могут вмешаться сторонние факторы: травмы, де Брюйне в некоторых игровых моментах, ой как не хватает команде. Ну хотя было бы странно, чтобы без одного из лучших полузащитников мира команда не потеряла чуть в качестве. Правда и это Пеп умело нивелирует за счет качеств футболистов, которые у него есть в распоряжении. Но много матчей сборных, почему-то в АПЛ стали играть 90+ 5-10 минут в конце матча практически во всех играх. В общем все может произойти. Но пока на данный момент у Сити только один соперник- они сами.
+6
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+5
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ДЖИН
Пока Гвардиола в АПЛ - это просто и со вкусом лига одной команды. 🤣🤣
+5
-1
+4
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LIv93
Забавно кстати, что АПЛ начали называть чемпионатом одной команды (слышал как минимум, от одного известного футбольного эксперта по фамилии Тебас). Но по факту, этого даже близко нет. Можно судить хотя бы по тому, что за последние 5 лет ЛЧ брали три разные команды из Англии. Команд в АПЛ сильных очень много, каждая может дать бой любой. Но на дистанции сейчас реально Сити всех превосходит, магия какая-то. И при всем желании поусмехаться сейчас над Сити, что они отлетели в кубке Лиги от Ньюкасла, по факту - это только на руку горожанам, чтобы вынести всех в оставшихся трёх турнирах ((
Лысый шарлатан
+6
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+4
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#SharkTeam
Видно, что мужик разбирается в футболе и в АПЛ, в частности
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Мгер Цолакян
Сити могут помешать только травмы
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Андрей Калинин
3 сутки нарезания одного интервью
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Нефанатик
Когда речь заходит об апл главный довод всех «финансирование», никто не спорит что в апл больше денег, это так же очевидно, как и чемпионство Сити. Фанатики апл так высмеивали Ла Лигу называя его чемпионатом двух команд, что не обращали внимание как бей беги лига стала чемпионатом одной команды.
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Нефанатик
Ла Лига - три последних сезона три разных чемпиона.
АПЛ - три последних сезона - чемпион одна команда.
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ML26
Ответ LIv93
Забавно кстати, что АПЛ начали называть чемпионатом одной команды (слышал как минимум, от одного известного футбольного эксперта по фамилии Тебас). Но по факту, этого даже близко нет. Можно судить хотя бы по тому, что за последние 5 лет ЛЧ брали три разные команды из Англии. Команд в АПЛ сильных очень много, каждая может дать бой любой. Но на дистанции сейчас реально Сити всех превосходит, магия какая-то. И при всем желании поусмехаться сейчас над Сити, что они отлетели в кубке Лиги от Ньюкасла, по факту - это только на руку горожанам, чтобы вынести всех в оставшихся трёх турнирах (( Лысый шарлатан
Илкай тащил в решающих мачтах Сити. Посмотрим, кто возьмет на себя эту роль в этом сезоне, и возьмет ли
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