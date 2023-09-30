Франк Лебеф: «Не считаю, что АПЛ превратится в лигу одной команды, но к февралю «Сити» обеспечит чемпионство. «Арсенал», «МЮ» и «Ливерпуль» имеют сильные составы»

Франк Лебеф заявил, что АПЛ не превратится в лигу одной команды.

– Существует ли риск для АПЛ стать таким же чемпионатом, как Бундеслига?

– Не считаю, что Премьер-лига превратится в чемпионат одной команды, поскольку есть финансовая составляющая клубов, которые позволит избежать такой ситуации.

« », « », «Ливерпуль», « », «Челси» и даже «Брайтон» имеют сильные команды с футболистами национальных сборных.

« » в принципе слишком силен для всего мира, не говоря уже про АПЛ.

Не вижу, чтобы кто-то еще выиграл . «Реал Мадрид», «Бавария» и «Барселона» еще не готовы.

Я предсказываю, что «Ман Сити» обеспечит чемпионство в АПЛ к февралю, – сказал бывший футболист «Челси» Франк Лебеф.

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