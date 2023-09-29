Эндж Постекоглу: «Клопп – выдающийся тренер, оказавший влияние на АПЛ. Его «Ливерпуль» представил новый стиль игры – за ним последовали другие»

Эндж Постекоглу считает, что Юрген Клопп изменил АПЛ.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в матче 30 сентября.

« – выдающийся тренер. Будет справедливо сказать, что он один из тех тренеров, который оказал влияние на всю АПЛ, а не только на его клуб.

Когда Юрген возглавил « », он бросил вызов многим условностям АПЛ и представил новый стиль игры, которому последовали другие.

Для «Тоттенхэма» это отличная проверка того, где мы находимся на данный момент с точки зрения нашего развития.

Когда Юрген пришел в лигу, он вывел на другой уровень темп и интенсивность, с которой они играли. Как обороне, так и в нападении.

АПЛ всегда была достаточно динамичной лигой, но я считаю, что «Ливерпуль» вывел ее на другой уровень.

Временами это выглядело несколько хаотично, но за этим стоял план. С этим очень трудно справиться», – сказал главный тренер « » .

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