Эндж Постекоглу: «Клопп – выдающийся тренер, оказавший влияние на АПЛ. Его «Ливерпуль» представил новый стиль игры – за ним последовали другие»
Эндж Постекоглу считает, что Юрген Клопп изменил АПЛ.
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в матче АПЛ 30 сентября.
«Юрген Клопп – выдающийся тренер. Будет справедливо сказать, что он один из тех тренеров, который оказал влияние на всю АПЛ, а не только на его клуб.
Когда Юрген возглавил «Ливерпуль», он бросил вызов многим условностям АПЛ и представил новый стиль игры, которому последовали другие.
Для «Тоттенхэма» это отличная проверка того, где мы находимся на данный момент с точки зрения нашего развития.
Когда Юрген пришел в лигу, он вывел на другой уровень темп и интенсивность, с которой они играли. Как обороне, так и в нападении.
АПЛ всегда была достаточно динамичной лигой, но я считаю, что «Ливерпуль» вывел ее на другой уровень.
Временами это выглядело несколько хаотично, но за этим стоял план. С этим очень трудно справиться», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.
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