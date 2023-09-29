Эндж Постекоглу: «Клопп – выдающийся тренер, оказавший влияние на АПЛ. Его «Ливерпуль» представил новый стиль игры – за ним последовали другие»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу считает, что Юрген Клопп изменил АПЛ.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в матче АПЛ 30 сентября.

«Юрген Клопп – выдающийся тренер. Будет справедливо сказать, что он один из тех тренеров, который оказал влияние на всю АПЛ, а не только на его клуб.

Когда Юрген возглавил «Ливерпуль», он бросил вызов многим условностям АПЛ и представил новый стиль игры, которому последовали другие.

Для «Тоттенхэма» это отличная проверка того, где мы находимся на данный момент с точки зрения нашего развития.

Когда Юрген пришел в лигу, он вывел на другой уровень темп и интенсивность, с которой они играли. Как обороне, так и в нападении.

АПЛ всегда была достаточно динамичной лигой, но я считаю, что «Ливерпуль» вывел ее на другой уровень.

Временами это выглядело несколько хаотично, но за этим стоял план. С этим очень трудно справиться», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.

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3 комментария

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corazón blanco
Постекоглу своими высказываниями производит впечатление очень адекватного человека. Да и как тренер проводит отличную работу, за его Тоттенхэмом очень приятно наблюдать.
+13
0
+13
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ta-tosha
Он же с детства ярый фанат Ливерпуля, детально знает всю историю со времен Шенкли
+5
0
+5
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Astella Guccio
Давненько уже не было таких тренеров на прессе - говорит прямо, без всяких колкостей и закидонов. Чётко выставляя свою позицию и не даёт наступать на границы.
+2
0
+2
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