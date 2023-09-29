Вингер «Ньюкасла» Барнс выбыл на 3 месяца из-за травмы. Его купили за 38 млн фунтов летом
Левый вингер «Ньюкасла» Харви Барнс выбыл на длительный срок из-за травмы.
25-летний футболист вынужденно покинул поле на 12-й минуте матча 6-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Шеффилд Юнайтед» (8:0).
«Мы думаем, что он пропустит три месяца. Операция не требуется, и это хорошая новость.
Это шок для Харви, потому что он только начал находить ритм. Думаю, на предсезонке он только узнавал партнеров и привыкал к новым требованиям. Впереди очень много матчей, поэтому потеря любого игрока – большой удар для нас», – сказал тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.
Таким образом, Харви пропустит все оставшиеся матчи «Ньюкасла» на групповом этапе Лиги чемпионов, а также не сыграет с «Арсеналом», «Чесли», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» в АПЛ.
Барнс перешел в «Ньюкасл» из «Лестера» за 38 млн фунтов этим летом. Он забил гол и отдал результативную передачу в 6 матчах АПЛ.
Полную статистику игрока можно найти здесь.
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