Вингер «Ньюкасла» Барнс выбыл на 3 месяца из-за травмы. Его купили за 38 млн фунтов летом

Теги Ньюкасл Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА травмы Эдди Хау Харви Барнс Футбол

Левый вингер «Ньюкасла» Харви Барнс выбыл на длительный срок из-за травмы.

25-летний футболист вынужденно покинул поле на 12-й минуте матча 6-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Шеффилд Юнайтед» (8:0).

«Мы думаем, что он пропустит три месяца. Операция не требуется, и это хорошая новость.

Это шок для Харви, потому что он только начал находить ритм. Думаю, на предсезонке он только узнавал партнеров и привыкал к новым требованиям. Впереди очень много матчей, поэтому потеря любого игрока – большой удар для нас», – сказал тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.

Таким образом, Харви пропустит все оставшиеся матчи «Ньюкасла» на групповом этапе Лиги чемпионов, а также не сыграет с «Арсеналом», «Чесли», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» в АПЛ.

Барнс перешел в «Ньюкасл» из «Лестера» за 38 млн фунтов этим летом. Он забил гол и отдал результативную передачу в 6 матчах АПЛ.

Полную статистику игрока можно найти здесь.

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7 комментариев

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Bolvan
Здоровья парню
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Arti22
Без лучника тяжко придётся на дистанции
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Artem15
К боксинг дэйс будет готов
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TravenS
И Курчавова тут же набросила про сумму трансфера... Почему нельзя выкладывать новости ради новостей, а не набрасывания?
+1
0
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Ahmad Munir
Барнс толком и не играл ещё. Сейчас ключевой игрок на этой позиции Гордон
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a2wai
Барнсу здоровья.
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Ahmad Munir
Ответ TravenS
И Курчавова тут же набросила про сумму трансфера... Почему нельзя выкладывать новости ради новостей, а не набрасывания?
Тем более, что 38 млн фунтов для АПЛ это уже средний чек. А Барнс многолетний лидер Лестера по результативным действиям, вместе Мэдисоном и Варди
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