«Ньюкасл» купил Барнса у «Лестера» за 38 млн фунтов. Контракт с вингером – на 5 лет
«Ньюкасл» купил Харви Барнса у вылетевшего из АПЛ «Лестера».
Контракт англичанина с «Ньюкаслом» рассчитан на 5 лет. Сообщалось, что «Лестер» получит 38 млн фунтов за игрока.
Фото: nufc.co.uk
Барнс – воспитанник «Лестера». За клуб он провел 187 матчей, в которых забил 45 голов и сделал 32 результативные передачи. В составе «Лестера» он выиграл Кубок и Суперкубок Англии.
Статистику 25-летнего левого вингера можно изучить здесь.
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