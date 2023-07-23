«Ньюкасл» купил Барнса у «Лестера» за 38 млн фунтов. Контракт с вингером – на 5 лет

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия трансферы Лестер чемпионшип Харви Барнс Футбол

«Ньюкасл» купил Харви Барнса у вылетевшего из АПЛ «Лестера».

Контракт англичанина с «Ньюкаслом» рассчитан на 5 лет. Сообщалось, что «Лестер» получит 38 млн фунтов за игрока.

Фото: nufc.co.uk

Барнс – воспитанник «Лестера». За клуб он провел 187 матчей, в которых забил 45 голов и сделал 32 результативные передачи. В составе «Лестера» он выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

Статистику 25-летнего левого вингера можно изучить здесь.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tutto Putto
Отличный трансфер, несмотря что Ньюкаслом управляют Шейхи, политика клуба грамотная
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
а говорили ньюкасл не мешок
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ titov-and-trubach
А почему "порвать"-то? По нынешним ценам за игроков это вообще адекватно. Там некоторые средних вратарей за 50 млн покупают и Антони за 100, Энцо за 126, Фофану за 70 или 80. У Барнса 4 сезона подряд с 10 и более очками по гол плюс пас и нужный паспорт.
А почему такую цену устанавливают? Потому что покупатель МЮ или Челси, клубы у которых есть деньги и которые раньше делали громкие трансферы. А Ньюкаслу такую цену высокую никто бы не назвал. Не назвал до дня, пока они не купили Тонали за 70. Теперь и для Ньюкасла будет всегда соответствующий ценник.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 757
45 голов и 32 передачи, статистика впечатляет ☝️ ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Васильев
Ещё один Аплвский мешок готовый тратить по 200 млн каждое трансферное окно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
titov-and-trubach
Ответ Милан 757
Ньюкасл решил порвать трансферный рынок, Тонали за 70, Барнса за 45 ...
А почему "порвать"-то? По нынешним ценам за игроков это вообще адекватно. Там некоторые средних вратарей за 50 млн покупают и Антони за 100, Энцо за 126, Фофану за 70 или 80. У Барнса 4 сезона подряд с 10 и более очками по гол плюс пас и нужный паспорт.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ titov-and-trubach
А почему "порвать"-то? По нынешним ценам за игроков это вообще адекватно. Там некоторые средних вратарей за 50 млн покупают и Антони за 100, Энцо за 126, Фофану за 70 или 80. У Барнса 4 сезона подряд с 10 и более очками по гол плюс пас и нужный паспорт.
как паспорт на адекватность влияет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий