«Ньюкасл» купил Барнса у «Лестера» за 38 млн фунтов. Контракт с вингером – на 5 лет

«Ньюкасл» купил Харви Барнса у вылетевшего из АПЛ «Лестера».

Контракт англичанина с « » рассчитан на 5 лет. Сообщалось, что «Лестер» получит 38 млн фунтов за игрока.

Фото: nufc.co.uk

– воспитанник « ». За клуб он провел 187 матчей, в которых забил 45 голов и сделал 32 результативные передачи. В составе «Лестера» он выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

Статистику 25-летнего левого вингера можно изучить здесь.