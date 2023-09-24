Гончаренко о судействе с «Краснодаром»: «Не понимаем, что такое ВАР и зачем он нужен. Если помощник определил офсайд, не нужно искать ситуацию, чтобы помочь команде, которой надо помочь»
Виктор Гончаренко недоволен судейством в матче против «Краснодара».
В 9-м туре Мир РПЛ «Урал» уступил «Краснодару» в гостях со счетом 0:2. Гол Ленини Пины на 73-й минуте был засчитан после проверки эпизода с помощью ВАР – изначально бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым зафиксировала офсайд.
– Преимущество «Краснодара» было очень большим на протяжении двух третей матча, но если посмотреть по моментам, вы могли сравнять. С холодной головой шли вперед. Почему нельзя было так играть с первых минут?
– Во-первых, преимущество оценивается не во владении, а в моментах. Как таковых моментов у «Краснодара» не было.
Самое обидное – что мы сейчас не понимаем, что такое ВАР и зачем он нужен. То есть если помощник судьи определяет офсайд, значит, это офсайд. А не ВАР ищет какую-то ситуацию, чтобы помочь команде, которой надо помочь. Мы неоднократно уже в этом убеждались.
К сожалению, с такими клубами, как наш, эпизод даже смотреть не будут. [Матч] закончился с ложным счетом, такой результат – на этом все.
– То есть для вас решение засчитать второй мяч – катастрофическое?
– Ну, почему катастрофическое? Просто разная оценка эпизода.
Зачем нужен помощник, который определяет офсайд? Пускай тогда ВАР определяет. Мы можем коснуться таких эпизодов – по большому счету, наши даже смотреть не будут. После того, как Бобровский не поставил пенальти в Казани и никто об этом не написал и не сделал никаких выводов, – сказал главный тренер «Урала».
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VAR можно использовать для рассмотрения четырех типов решений:
целей и предшествующих им нарушений, красные карточки, штрафов, и ошибочное опознание при вручении карты, определение оффсайда или отмена неправильно назначенного.
В некоторых случаях решение главного судьи может быть отменено; однако, чтобы это произошло, это должна быть «явная ошибка».
Извините, не было времени написать покороче!
Или лайнсмен был прав а ВАР нагло ошибся?
Ну, всем, кроме желающих убедить самих себя в наличии офсайда.
Истеричка какая-то