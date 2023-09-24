Гончаренко о судействе с «Краснодаром»: «Не понимаем, что такое ВАР и зачем он нужен. Если помощник определил офсайд, не нужно искать ситуацию, чтобы помочь команде, которой надо помочь»

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Урал Виктор Гончаренко Краснодар Виталий Мешков видеоповторы Матч ТВ Ленини Пина Футбол

Виктор Гончаренко недоволен судейством в матче против «Краснодара».

В 9-м туре Мир РПЛ «Урал» уступил «Краснодару» в гостях со счетом 0:2. Гол Ленини Пины на 73-й минуте был засчитан после проверки эпизода с помощью ВАР – изначально бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым зафиксировала офсайд.

– Преимущество «Краснодара» было очень большим на протяжении двух третей матча, но если посмотреть по моментам, вы могли сравнять. С холодной головой шли вперед. Почему нельзя было так играть с первых минут?

– Во-первых, преимущество оценивается не во владении, а в моментах. Как таковых моментов у «Краснодара» не было.

Самое обидное – что мы сейчас не понимаем, что такое ВАР и зачем он нужен. То есть если помощник судьи определяет офсайд, значит, это офсайд. А не ВАР ищет какую-то ситуацию, чтобы помочь команде, которой надо помочь. Мы неоднократно уже в этом убеждались.

К сожалению, с такими клубами, как наш, эпизод даже смотреть не будут. [Матч] закончился с ложным счетом, такой результат – на этом все.

– То есть для вас решение засчитать второй мяч – катастрофическое?

– Ну, почему катастрофическое? Просто разная оценка эпизода.

Зачем нужен помощник, который определяет офсайд? Пускай тогда ВАР определяет. Мы можем коснуться таких эпизодов – по большому счету, наши даже смотреть не будут. После того, как Бобровский не поставил пенальти в Казани и никто об этом не написал и не сделал никаких выводов, – сказал главный тренер «Урала».

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30 комментариев

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Вячеслав Клименко
ну как бы для этого и есть ВАР , что косяки судей устранять🤷
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Ответ Мукунку хороший
Ну меня повторы тоже не убедили,что гол забит по правилам.. Русский ВАР- это всегда непредсказуемо))
Английский ВАР: подержи моё пиво
+13
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jwbmwbqvih
Ответ Ковид 07.10.52
Явные. а здесь на глазок решили, что нет офсайда, линий же не чертят...
Сначала подумал что оффсайд,а потом на повторе в трансляции увидел,за игроком в Краснодара,защитник в белых бутсах,вроде номер 4. У него нога как раз на линии.
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Barsa! bolshe chem klub
...не понимаю что такое ВАР и зачем он нужен...(с)

Записывайте:
VAR можно использовать для рассмотрения четырех типов решений:
целей и предшествующих им нарушений, красные карточки, штрафов, и ошибочное опознание при вручении карты, определение оффсайда или отмена неправильно назначенного.
В некоторых случаях решение главного судьи может быть отменено; однако, чтобы это произошло, это должна быть «явная ошибка».

Извините, не было времени написать покороче!
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Ковид 07.10.52
Ответ Вячеслав Клименко
ну как бы для этого и есть ВАР , что косяки судей устранять🤷
Явные. а здесь на глазок решили, что нет офсайда, линий же не чертят...
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Мукунку хороший
Ну меня повторы тоже не убедили,что гол забит по правилам.. Русский ВАР- это всегда непредсказуемо))
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Григ77
То есть офсайда не было и помощник рефери ошибся и претензии к тому что есть ВАР?
Или лайнсмен был прав а ВАР нагло ошибся?
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Викентий Тристаграмматиков
Белая бутса Эмерсона (№4) видна из-за Ленини и без нарисованных линий. Даже под невыгодным для атакующей команды углом.
Ну, всем, кроме желающих убедить самих себя в наличии офсайда.
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сергей2907
Ответ валя_стакан
Был офсайд, ВАР без линий определения вне игры ошибся, а вернее кто принимал решения смотрев ВАР
вар прав офсайда небыло
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валя_стакан
Ответ Григ77
То есть офсайда не было и помощник рефери ошибся и претензии к тому что есть ВАР? Или лайнсмен был прав а ВАР нагло ошибся?
Был офсайд, ВАР без линий определения вне игры ошибся, а вернее кто принимал решения смотрев ВАР
+2
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Мукунку хороший
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Английский ВАР: подержи моё пиво
Там хоть линии рисуют.. а у нас и с «мелками» проблемы))
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андрэ
Ответ Вячеслав Клименко
ну как бы для этого и есть ВАР , что косяки судей устранять🤷
ну как бы тут косяка на было) я понимаю что хватану минусов, но от этого ситуация не изменится
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*Василёк*
Гончаренко конечно разочаровал. но не столько своим очередным нытьём. сколько трусливой тактикой на матч.
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antip2000@pisem.net
Странно, что Гончаренко не знает очевидных вещей. Например того, что каждый гол проверяется, проверяется назначение пенальти или КК. Если арбитр поднял флаг, затем забили гол, то ВАР не просто имеет право проверить - он обязан.
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Николай Краснодарский
Странная логика у Гончаренко, а для чего тогда ВАР как не для проверки эпизода с голом. Удивительно такое слышать от человека из футбола.
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Сергей Филипский
"преимущество оценивается в моментах. Как таковых моментов у Краснодара не было" сказал тренер команды у которой 0 (ноль) ударов по итогам первых 45 минут.

Истеричка какая-то
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Lyrastars
Все ясно с Уралом. Всегда что-то мешает, цепляется за сантиметры оффсайдов каких-то. Может стоит наладить игру? Тренер ведь зачем-то нужен...
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alexromanov
"Как таковых моментов у «Краснодара» не было" - мы точно один матч смотрели? У Краснодара было несколько очень хороших моментов, которые не окончились голами. Да, один гол - автогол. Но говорить, что моментов вообще не было? Чушь
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Алексей Зайцев
Ответ jwbmwbqvih
Сначала подумал что оффсайд,а потом на повторе в трансляции увидел,за игроком в Краснодара,защитник в белых бутсах,вроде номер 4. У него нога как раз на линии.
11 метровая отметка, а не бутса
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7ffnqcyjzr
Кажется крайне странным, что молодой тренер клуба РПЛ не знает, что ВАР смотрит фактически каждый эпизод - там 2-3 человека этим занимаются весь матч. Соответственно, и этот эпизод просматривали. Судейский корпус же уже достаточно матчей на ютуб выложил, чтобы все успели убедиться.
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ks-1993
Общение с Ивановым начало сказываться явно
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Илья Фомин
Вот для этого то ВАР и нужен!
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Alexey Trojanov
что он такое несет?)
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