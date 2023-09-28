Фанаты «Атлетика» скандировали «Гринвуд, умри!» на игре с «Хетафе». Болельщики «Осасуны» тоже желали ему смерти 17 сентября
Мэйсона Гринвуда вновь встречали оскорбительными выкриками на игре Ла Лиги.
Полузащитник «Хетафе» принял участие в гостевом матче с «Атлетиком» (2:2) в 7-м туре. Он провел на поле всю игру и отдал результативную передачу.
До стартового свистка болельщики хозяев освистали англичанина, а затем скандировали «Гринвуд, умри!», когда он исполнял штрафные удары.
Ла Лига подтвердила этот факт. К «Атлетику» могут быть применены меры дисциплинарного характера.
Следует отметить, что 17 сентября пожелания Гринвуду смерти звучали на игре «Хетафе» с «Осасуной» (3:2).
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Санчо 0 очков
Гринвуд после пары лет тренировок в парке: голевой пас в третьей игре
))))
Надеюсь летом уйдет в Бундеслигу, там он раскроется еще лучше, чем в автобусной Хетафе
За то, что он ударил жену
Которая сейчас с ним
То есть, если с ним действительно это бы случилось — все вокруг него станут счастливыми?
Лишь бы не сломался психологически
Не был ты на стадионах бывшего Совка в 90-х и в начале 2000-х, не слышал ты народные пожелания игрокам, не говоря уже о судьях.