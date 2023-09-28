Мэйсона Гринвуда вновь встречали оскорбительными выкриками на игре Ла Лиги.

Полузащитник «Хетафе» принял участие в гостевом матче с « » (2:2) в 7-м туре. Он провел на поле всю игру и отдал результативную передачу.

До стартового свистка болельщики хозяев освистали англичанина, а затем скандировали « , умри!», когда он исполнял штрафные удары.

подтвердила этот факт. К «Атлетику» могут быть применены меры дисциплинарного характера.

Следует отметить, что 17 сентября пожелания Гринвуду смерти звучали на игре « » с «Осасуной» (3:2).

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