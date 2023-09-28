Фанаты «Атлетика» скандировали «Гринвуд, умри!» на игре с «Хетафе». Болельщики «Осасуны» тоже желали ему смерти 17 сентября

Теги Осасуна Хетафе Атлетик Ла Лига происшествия болельщики Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсона Гринвуда вновь встречали оскорбительными выкриками на игре Ла Лиги.

Полузащитник «Хетафе» принял участие в гостевом матче с «Атлетиком» (2:2) в 7-м туре. Он провел на поле всю игру и отдал результативную передачу.

До стартового свистка болельщики хозяев освистали англичанина, а затем скандировали «Гринвуд, умри!», когда он исполнял штрафные удары.

Ла Лига подтвердила этот факт. К «Атлетику» могут быть применены меры дисциплинарного характера.

Следует отметить, что 17 сентября пожелания Гринвуду смерти звучали на игре «Хетафе» с «Осасуной» (3:2).

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39 комментариев

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Совесть 7Хага
Антони 0 очков
Санчо 0 очков
Гринвуд после пары лет тренировок в парке: голевой пас в третьей игре
))))
+58
-7
+51
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Леван Мкртчян
За выкрикивания "Гринвуд умри!" должны подтянуть еще и экологи
+49
-1
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Роман
Ответ Совесть 7Хага
Антони 0 очков Санчо 0 очков Гринвуд после пары лет тренировок в парке: голевой пас в третьей игре ))))
Гринвуд лучше спинера и обиженки, это было очевидно
+35
-1
+34
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Совесть 7Хага
Ответ Леван Мкртчян
За выкрикивания "Гринвуд умри!" должны подтянуть еще и экологи
Куда смотрит Гринпис
+14
-1
+13
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QWertY
Хорошо, что Гринвуд не знает испанский)
Надеюсь летом уйдет в Бундеслигу, там он раскроется еще лучше, чем в автобусной Хетафе
+10
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Vlad Ryzhov
Ответ Yury Sin
Какое-то натягивание совы на глобус в стиле мессибоев с их предголевыми )
Приплел Месси, молодец
+6
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Killiannnn
какими то отбитыми стали испанцы в последнее время
+7
-1
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Роман
Желают смерти отцу с женой (или сожительницей) и ребёнком,
За то, что он ударил жену
Которая сейчас с ним
То есть, если с ним действительно это бы случилось — все вокруг него станут счастливыми?
+10
-5
+5
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Sentenario
Ответ maximilian_15
Поступки его не красят, но его девушка с ним и ребенок у них. Возможно, он все понял и т.п. Времени достаточно прошло и это их личное дело, если ей норм и она простила его. Стадный эффект...
Я очень сильно сомневаюсь, что те кто желал ему с трибун безвременной кончины, разбирались в таких подробностях. Для них он тот абьюзер которого выгнали из МЮ
+3
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maximilian_15
Поступки его не красят, но его девушка с ним и ребенок у них. Возможно, он все понял и т.п. Времени достаточно прошло и это их личное дело, если ей норм и она простила его. Стадный эффект...
+3
-1
+2
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Isa Babaev
Заклеймили пацана
Лишь бы не сломался психологически
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Дени Морфлингов
Ответ Danya Black
Респект болелам!
Тебя искали санитары
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R Air
Ответ gukmamop
Испанские болельщики стремительно догоняют марсельских в таблице омерзительности.
Смотрю, тут ребёнок родившийся в 2010-х.
Не был ты на стадионах бывшего Совка в 90-х и в начале 2000-х, не слышал ты народные пожелания игрокам, не говоря уже о судьях.
+4
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Дени Морфлингов
Ответ Совесть 7Хага
Оцените уровень управленческих решений МЮ: Отдают игрока, уличенного в домашнем насилии, в ультрафеминистическую страну, где мужика на виллы пускают за случайный поцелуй))
Случайный)
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Андрюха с района
Ахаха) Местные прозападники снова в шоке) В их маленькой черепушке не укладывается такая информация)
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Giorgi Gio
Его девушка простила его, и они вместе, а фанаты чего хотят непонятно
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ТрактоПоктер
Ничего страшного, ведь Гринвуд же не гомосек ....
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madaev
Ну негром не назван, так что 0 санкций
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Bestman
Ох и тяжело будет парню под таким давлении
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dnssda
А за что они взъелись на него?
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Evgen_Hazard
Толерантное общество во всей его красе. Культура отмены как она есть
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Алексей Ильин
Испания в последнее время просто двойную порцию стыда выдаёт
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Мыкола
Кто-то ещё удивляется поведению евро-обезьян?))
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Любезный Коссутий
надеюсь, Гриня не поведется на провокации, как Винни, и все само заглохнет
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desolate
Ответ Killiannnn
какими то отбитыми стали испанцы в последнее время
Ну во Франции тоже нелегко
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