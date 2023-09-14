Хавьер Тебас: «Ла Лига потратила меньше всех, но остается лучшей в мире. Я бы не стал возглавлять убыточную лигу»
Хавьер Тебас оценил работу испанских клубов на трансферном рынке минувшим летом.
«Мы потратили меньше всех. И мы можем продолжать говорить, что мы лучшая лига мира.
Если бы у нас был такой закон, как в Италии, где налоги на зарплаты иностранцев сокращены в два раза, нам было бы проще подписывать новых игроков.
Да, мы потратили меньше, чем Бундеслига. Один из факторов – наши клубы-локомотивы покупали не на том уровне, что в прежние годы, в то время как в Германии произошло нечто из ряда вон выходящее с трансфером Кейна.
Я бы не стал возглавлять лигу с убыточной экономической моделью. Мы уже проходили подобное с 2008 до 2013 года. Наша модель защищает и клубы, не относящиеся к компаниям с ограниченной ответственностью: «Реал», «Барселону», «Атлетик», «Осасуну».
Если бы наша модель была убыточной, наши топ-клубы потеряли бы конкурентоспособность на национальном уровне. Но мы следим за всеми расходами», – сказал президент Ла Лиги.
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По зрительскому интересу, который явно отображают ТВ контракты, до АПЛ пока всем как до луны.
А в Испании что? Как всегда Реал и Барса. Раз в 10 лет Атлетико. Причём если раньше эти клубы были лучшими в мире, там играли Месси и Роналду, то сейчас там нет личностей, способных поднять уровень лиги, так ещё и в целом уровень упал. Ну и конкуренция страдает из-за отсутствия топ-клубов, кроме этих двух.
Поэтому общий уровень АПЛ на порядок выше.
+ Ньюкасл уже 7
Плюс постоянно есть крепкие команды которые претендуют на топ 4 (как Лестер недавно)
Плюс есть исторически сильные клубы от которых всегда ждут прорыва ( как Эвертон)
Плюс исторически крепкие команды претендующие на верхушку таблицы (как Вест Хем)
Плюс постоянно появляются команды, которые развиваются и залетают в еврокубки (как Брайтон и Астон Вилла
Вот и выходит что в АПЛ по сути только 2-3 явных аутсайдера (да и то они бывают преподносят сюрпризы), а распределение остальных мест - это одно большое рубилово весь чемпионат
Какое то чиновничье ЧМО приводит аргументы.
Они целуют кого то, намечают что то.
А Барса с Реалом играют. И весь мир смотрит.
Вообще глупо их сравнивать.
Это не детский сад:Не нравится-не ешь ...