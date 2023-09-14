Хавьер Тебас: «Ла Лига потратила меньше всех, но остается лучшей в мире. Я бы не стал возглавлять убыточную лигу»

Теги бундеслига Германия Ла Лига бизнес Хавьер Тебас Харри Кейн Футбол

Хавьер Тебас оценил работу испанских клубов на трансферном рынке минувшим летом.

«Мы потратили меньше всех. И мы можем продолжать говорить, что мы лучшая лига мира.

Если бы у нас был такой закон, как в Италии, где налоги на зарплаты иностранцев сокращены в два раза, нам было бы проще подписывать новых игроков.

Да, мы потратили меньше, чем Бундеслига. Один из факторов – наши клубы-локомотивы покупали не на том уровне, что в прежние годы, в то время как в Германии произошло нечто из ряда вон выходящее с трансфером Кейна.

Я бы не стал возглавлять лигу с убыточной экономической моделью. Мы уже проходили подобное с 2008 до 2013 года. Наша модель защищает и клубы, не относящиеся к компаниям с ограниченной ответственностью: «Реал», «Барселону», «Атлетик», «Осасуну».

Если бы наша модель была убыточной, наши топ-клубы потеряли бы конкурентоспособность на национальном уровне. Но мы следим за всеми расходами», – сказал президент Ла Лиги.

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32 комментария

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Антиглор17
Чемпионат 2-х команд априори не может быть лучшим.
По зрительскому интересу, который явно отображают ТВ контракты, до АПЛ пока всем как до луны.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А чем выражается «лучшесть» лиги, конкретно за последний сезон, или за следующий? Мы не в прошлом живём. В прошлом сезоне, только Реал из всех клубок лиги вышел в плей-офф лч. Атлетико вообще позорное четвёртое место в слабой группе занял. Барселона в ЛЕ попала. В Ла Лиге ,сейчас, по сути, только один топ клуб, и клуб который претендует на лч - это Реал. Остальные клубы, даже в плей-офф лч уже с трудом выходят. О какой топ 1 лиге может идти речь?
+16
0
+16
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Pablo Rodrigues
Когда он уже кого-нибудь засосет...
+16
-1
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Амин Чич
Ответ Антиглор17
Чемпионат 2-х команд априори не может быть лучшим. По зрительскому интересу, который явно отображают ТВ контракты, до АПЛ пока всем как до луны.
а то апл прям чемпионат 16 команд
+20
-8
+12
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gPk
Ответ Антиглор17
Чемпионат 2-х команд априори не может быть лучшим. По зрительскому интересу, который явно отображают ТВ контракты, до АПЛ пока всем как до луны.
Ага...Чемпионат двух команд.А АПЛ тогда что?Чемпионат одной команды?)
+14
-8
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Обманутый россиянин 2
Этот мужик в нашем депутатском кресле бы не затерялся - такую же дичь затирает местному населению
+6
-1
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S. A.
Ответ Амин Чич
а то апл прям чемпионат 16 команд
В Англии 6 клубов, которые претендуют на статус "ТОП". Два Манчестера, Арсенал, Ливерпуль, Челси (при всём бардаке, что счас творится), Тоттенхэм, плюс ещё Ньюкасл скоро присоединится, Вилла при Эмери крутая и, конечно же, Брайтон Де Дзерби.

А в Испании что? Как всегда Реал и Барса. Раз в 10 лет Атлетико. Причём если раньше эти клубы были лучшими в мире, там играли Месси и Роналду, то сейчас там нет личностей, способных поднять уровень лиги, так ещё и в целом уровень упал. Ну и конкуренция страдает из-за отсутствия топ-клубов, кроме этих двух.

Поэтому общий уровень АПЛ на порядок выше.
+6
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scuderiafan
Когда уже этот мерзкий человечишка покинет свой пост
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Амин Чич
Ответ S. A.
В Англии 6 клубов, которые претендуют на статус "ТОП". Два Манчестера, Арсенал, Ливерпуль, Челси (при всём бардаке, что счас творится), Тоттенхэм, плюс ещё Ньюкасл скоро присоединится, Вилла при Эмери крутая и, конечно же, Брайтон Де Дзерби. А в Испании что? Как всегда Реал и Барса. Раз в 10 лет Атлетико. Причём если раньше эти клубы были лучшими в мире, там играли Месси и Роналду, то сейчас там нет личностей, способных поднять уровень лиги, так ещё и в целом уровень упал. Ну и конкуренция страдает из-за отсутствия топ-клубов, кроме этих двух. Поэтому общий уровень АПЛ на порядок выше.
в каждом чемпионате много претендентов, а итог!? Сити сколько взял чемпионств за последние 6 лет !?
+4
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JohnnyMulka
Ответ Амин Чич
а то апл прям чемпионат 16 команд
Ну тут команд 6 точно претендуют на топ 4
+ Ньюкасл уже 7
Плюс постоянно есть крепкие команды которые претендуют на топ 4 (как Лестер недавно)
Плюс есть исторически сильные клубы от которых всегда ждут прорыва ( как Эвертон)
Плюс исторически крепкие команды претендующие на верхушку таблицы (как Вест Хем)
Плюс постоянно появляются команды, которые развиваются и залетают в еврокубки (как Брайтон и Астон Вилла

Вот и выходит что в АПЛ по сути только 2-3 явных аутсайдера (да и то они бывают преподносят сюрпризы), а распределение остальных мест - это одно большое рубилово весь чемпионат
+7
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Обманутый россиянин 2
Ответ gPk
Ага...Чемпионат двух команд.А АПЛ тогда что?Чемпионат одной команды?)
5 разных чемпионов в АПЛ за последние 10 лет держу в курсе. Сколько там в Испании?
+5
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jane gunn
ахахаха, этот 🤡 как всегда
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Собиратель хаоса
Ответ Антиглор17
Чемпионат 2-х команд априори не может быть лучшим. По зрительскому интересу, который явно отображают ТВ контракты, до АПЛ пока всем как до луны.
На самом деле, как мне кажется, успех АПЛ не только и не столько связан с качеством команд или конкуренцией в Лиге, сколько с качеством картинки, грамотным пиаром, продуманной политикой по работе с иностранными рынками. Умеют они себя продавать, короче.
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S. A.
Ответ Амин Чич
в каждом чемпионате много претендентов, а итог!? Сити сколько взял чемпионств за последние 6 лет !?
А почему всё зацикливается на борьбе за титул? Понятно, что это главное, но в АПЛ помимо этого каждый сезон интереснейшие гонки за еврокубки среди топ-команд, почти каждый тур топовые вывески, отсюда и интерес, и уровень чемпионата. А в Испании значение имеют 2, максимум 6 матчей за сезон, и то, если Атлетико в хорошей форме
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Den Ma
Ответ Антиглор17
Чемпионат 2-х команд априори не может быть лучшим. По зрительскому интересу, который явно отображают ТВ контракты, до АПЛ пока всем как до луны.
какой-нибудь Брайтон в лалиге за четверку будет бороться
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SaH4r.
Ответ scuderiafan
Когда уже этот мерзкий человечишка покинет свой пост
дядя Перес не позволит)
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Антоша Спирин
Стал бы не стал бы... Хто он такой... Пеп? Пуйоль?
Какое то чиновничье ЧМО приводит аргументы.
Они целуют кого то, намечают что то.
А Барса с Реалом играют. И весь мир смотрит.
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felix-sanchez
Ответ JohnnyMulka
Ну тут команд 6 точно претендуют на топ 4 + Ньюкасл уже 7 Плюс постоянно есть крепкие команды которые претендуют на топ 4 (как Лестер недавно) Плюс есть исторически сильные клубы от которых всегда ждут прорыва ( как Эвертон) Плюс исторически крепкие команды претендующие на верхушку таблицы (как Вест Хем) Плюс постоянно появляются команды, которые развиваются и залетают в еврокубки (как Брайтон и Астон Вилла Вот и выходит что в АПЛ по сути только 2-3 явных аутсайдера (да и то они бывают преподносят сюрпризы), а распределение остальных мест - это одно большое рубилово весь чемпионат
Какого ещё прорыва ждут от Эвертона? На моей памяти они один раз в четвёрке были. Вест Хэм вообще лифтом всегда был, какая ещё верхушка? АПЛ, в настоящее время, турнир одной команды, за редким исключением. Да, борьба за четвёрку есть ну а толку с этого? Не ударь по Испании ковидные годы, да не будь там самодура Тебаса во главе, так бы и забирали почти все международные турниры.
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космонавт на дереве
Ответ Обманутый россиянин 2
Манюшку за тиму сложно считать, и однако они выигрывали в 2013
сезон 12/13 не входит в последние 10 сезонов
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космонавт на дереве
Ответ Обманутый россиянин 2
5 разных чемпионов в АПЛ за последние 10 лет держу в курсе. Сколько там в Испании?
Врёшь, не 5 а 4, на 1 больше чем в Испании
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Антиглор17
Ответ Амин Чич
а то апл прям чемпионат 16 команд
Как минимум 6-7, а не 2.5.
Вообще глупо их сравнивать.
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gPk
Ответ Обманутый россиянин 2
5 разных чемпионов в АПЛ за последние 10 лет держу в курсе. Сколько там в Испании?
10 лет назад ЛОЛпл никто лучшей не считал.Ее считают лучшей последние года так 3.Последние 3 года у страны единственный чемпион - СИТИ.
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Собиратель хаоса
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А чем выражается «лучшесть» лиги, конкретно за последний сезон, или за следующий? Мы не в прошлом живём. В прошлом сезоне, только Реал из всех клубок лиги вышел в плей-офф лч. Атлетико вообще позорное четвёртое место в слабой группе занял. Барселона в ЛЕ попала. В Ла Лиге ,сейчас, по сути, только один топ клуб, и клуб который претендует на лч - это Реал. Остальные клубы, даже в плей-офф лч уже с трудом выходят. О какой топ 1 лиге может идти речь?
В том, что ее возглавляет самый лучший в мире руководитель лиги! Это же читается между строк😄
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Амин Чич
Ответ S. A.
В Англии 6 клубов, которые претендуют на статус "ТОП". Два Манчестера, Арсенал, Ливерпуль, Челси (при всём бардаке, что счас творится), Тоттенхэм, плюс ещё Ньюкасл скоро присоединится, Вилла при Эмери крутая и, конечно же, Брайтон Де Дзерби. А в Испании что? Как всегда Реал и Барса. Раз в 10 лет Атлетико. Причём если раньше эти клубы были лучшими в мире, там играли Месси и Роналду, то сейчас там нет личностей, способных поднять уровень лиги, так ещё и в целом уровень упал. Ну и конкуренция страдает из-за отсутствия топ-клубов, кроме этих двух. Поэтому общий уровень АПЛ на порядок выше.
сколько Реал и Барса взяли чемпионств подряд и сколько Сити!?
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Александр Молев
Ответ Антиглор17
Чемпионат 2-х команд априори не может быть лучшим. По зрительскому интересу, который явно отображают ТВ контракты, до АПЛ пока всем как до луны.
Всюду сполшная борьба среди половины таблицы... Молчу про Голландию ,Германию...
Это не детский сад:Не нравится-не ешь ...
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