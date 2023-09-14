Хавьер Тебас: «Ла Лига потратила меньше всех, но остается лучшей в мире. Я бы не стал возглавлять убыточную лигу»

Хавьер Тебас оценил работу испанских клубов на трансферном рынке минувшим летом.

«Мы потратили меньше всех. И мы можем продолжать говорить, что мы лучшая лига мира.

Если бы у нас был такой закон, как в Италии, где налоги на зарплаты иностранцев сокращены в два раза, нам было бы проще подписывать новых игроков.

Да, мы потратили меньше, чем Бундеслига. Один из факторов – наши клубы-локомотивы покупали не на том уровне, что в прежние годы, в то время как в Германии произошло нечто из ряда вон выходящее с трансфером .

Я бы не стал возглавлять лигу с убыточной экономической моделью. Мы уже проходили подобное с 2008 до 2013 года. Наша модель защищает и клубы, не относящиеся к компаниям с ограниченной ответственностью: «Реал», «Барселону», «Атлетик», «Осасуну».

Если бы наша модель была убыточной, наши топ-клубы потеряли бы конкурентоспособность на национальном уровне. Но мы следим за всеми расходами», – сказал президент .

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