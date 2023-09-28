Депай пропустит матч с «Осасуной» из-за проблем с мышцами. Участие Савича под вопросом

Мемфис Депай вновь выбыл из строя из-за травмы.

Форвард «Атлетико» не примет участия в сегодняшнем матче с «Осасуной» из-за проблем с мышцами.

Ранее нидерландец пропустил три недели из-за похожего повреждения, но успел восстановиться к воскресному дерби с «Реалом» (3:1), в котором вышел на замену на 82-й минуте.

Перейдя в «Атлетико» в январе, сыграл за мадридцев 13 матчей (забил 6 голов) и пропустил столько же из-за травм.

Также под вопросом участие в матче с «Осасуной» – 32-й летний защитник пропустил последнюю тренировку из-за переутомления.

Ранее в дерби с «Реалом» травму колена также получил хавбек « » .

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