Депай пропустит матч с «Осасуной» из-за проблем с мышцами. Участие Савича под вопросом

Теги Осасуна Атлетико Ла Лига травмы Стефан Савич Мемфис Депай Анхель Корреа Футбол

Мемфис Депай вновь выбыл из строя из-за травмы.

Форвард «Атлетико» не примет участия в сегодняшнем матче Ла Лиги с «Осасуной» из-за проблем с мышцами.

Ранее нидерландец пропустил три недели из-за похожего повреждения, но успел восстановиться к воскресному дерби с «Реалом» (3:1), в котором вышел на замену на 82-й минуте.

Перейдя в «Атлетико» в январе, Депай сыграл за мадридцев 13 матчей (забил 6 голов) и пропустил столько же из-за травм.

Также под вопросом участие в матче с «Осасуной» Стефана Савича – 32-й летний защитник пропустил последнюю тренировку из-за переутомления.

Ранее в дерби с «Реалом» травму колена также получил хавбек «Атлетико» Анхель Корреа.

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