«Урал» продлил контракт с Селиховым на 3 года
Александр Селихов подписал новый контракт с «Уралом» до 2028 года.
«ФК «Урал» на три года продлил контракт с Александром Селиховым.
Голкипер подписал новый контракт с нашим клубом. В минувшем сезоне вратарь принял участие в 8 матчах, совершив много важных спасений.
🧤 Желаем Саше постоянной игровой практики и продолжать радовать нас своей игрой!» – говорится в сообщении «Урала».
Селихов перешел в екатеринбургский клуб в прошлом сезоне. До этого вратарь выступал за московский «Спартак».
Фото: t.me/fc_uralEkb
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Урала»
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