«Урал» продлил контракт с Селиховым на 3 года

Александр Селихов подписал новый контракт с «Уралом» до 2028 года.

«ФК «Урал » на три года продлил контракт с Александром Селиховым .

Голкипер подписал новый контракт с нашим клубом. В минувшем сезоне вратарь принял участие в 8 матчах, совершив много важных спасений.

🧤 Желаем Саше постоянной игровой практики и продолжать радовать нас своей игрой!» – говорится в сообщении «Урала».

Селихов перешел в екатеринбургский клуб в прошлом сезоне. До этого вратарь выступал за московский «Спартак».

Фото: t.me/fc_uralEkb