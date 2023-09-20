Коке и Депай могут сыграть с «Реалом» – они вернулись в общую группу «Атлетико». Барриос пропустит несколько недель из-за травмы

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига травмы Коке Мемфис Депай Пабло Барриос Футбол

Коке и Мемфис Депай могут сыграть против «Реала».

24 сентября «Атлетико» сыграет против «Реала» в матче Ла Лиги.

Коке и Мемфис Депай вернулись в общую группу команды Диего Симеоне и готовятся к предстоящей игре, в которой, таким образом, могут принять участие.

20-летний хавбек «Атлетико» Пабло Барриос, в свою очередь, пропустит несколько недель из-за травмы камбаловидной мышцы. Игрок получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

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