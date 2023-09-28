Хау об 1:0 с «Ман Сити»: «Ньюкасл» заслужил победу. Вышедшие на замену сделали игру»

Эдди Хау оценил победу «Ньюкасла» над «Ман Сити» (1:0) в Кубке английской лиги.

«Таймы получились разными. В первом было тяжело, « » играл хорошо, мы – не очень, но зато хорошо оборонялись, пусть и оставались без мяча. У Мерфи был шанс забить.

После перерыва мы играли здорово как в оборонительном, так и в атакующем плане. Мы хорошо атаковали и, пожалуй, заслужили победу.

Были тактические изменения, но главное – мы верили в победу. Не хочу ничего плохого сказать об ушедших с поля, но те, кто вышел на замену, по сути, сделали игру. Владея мячом, мы играли гораздо лучше», – сказал главный тренер « ».

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