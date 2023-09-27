Только «Ман Сити» еще не терял очки в топ-лигах. «Интер» проиграл после 5 побед
«Манчестер Сити» остался единственной командой, еще не терявшей очков в лиге.
До сегодняшнего дня вторым клубом, выигравшим все матчи в топ-чемпионате, был «Интер». Однако команда Симоне Индзаги потерпела поражение от «Сассуоло» (1:2) в 6-м туре.
На счету «Манчестер Сити» 18 очков за 6 игр в АПЛ. В ближайшем туре он выступит в гостях у «Вулверхэмптона» – это произойдет 30 сентября.
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