Только «Ман Сити» еще не терял очки в топ-лигах. «Интер» проиграл после 5 побед

Теги Интер Симоне Индзаги Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Сассуоло Футбол

«Манчестер Сити» остался единственной командой, еще не терявшей очков в лиге.

До сегодняшнего дня вторым клубом, выигравшим все матчи в топ-чемпионате, был «Интер». Однако команда Симоне Индзаги потерпела поражение от «Сассуоло» (1:2) в 6-м туре.

На счету «Манчестер Сити» 18 очков за 6 игр в АПЛ. В ближайшем туре он выступит в гостях у «Вулверхэмптона» – это произойдет 30 сентября. 

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7 комментариев

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Streetbor
Сассуоло криптонит для миланских команд. Могут сливать кому угодно, но тут настрой особый.
+10
-1
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artish186
да не бомбит у меня
+1
-1
0
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Arthas Northman
Ньюкасл: повезло, повезло..
+1
-1
0
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llolishe
Ответ Streetbor
Сассуоло криптонит для миланских команд. Могут сливать кому угодно, но тут настрой особый.
Берарди-страшный сон ФК Милан
+3
-3
0
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