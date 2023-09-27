«Милан» планирует построить стадион на 70 тысяч мест. Предложение о развитии зоны представлено горсовету Сан-Донато-Миланезе – это «первый формальный шаг»

Теги Милан серия А Италия бизнес Сан-Сиро стадионы Футбол

«Милан» объявил о «первом формальном шаге» на пути к строительству стадиона.

Сегодня «россонери» представили городскому совету Сан-Донато-Миланезе предложение о развитии зоны Сан-Франческо. Это один из этапов, предваряющих подготовку полноценного плана строительства стадиона на 70 тысяч зрителей и облагораживания близлежащего района.

В качестве цели «Милан» называет увеличение значимости вышеуказанной зоны, которая в дальнейшем получит комплексное развитие посредством модернизации. Так, упоминаются создание единого инфраструктурного узла (среди элементов – железная дорога, метро, автомагистраль) и «Ворот в Милан», восстановление городского участка, который сейчаc находится в упадочном состоянии, и иные действия.

Общая площадь застройки не изменилась по сравнению с проектом, который обсуждался и был согласован в 2021 году. Она равна 108 тысячам квадратных метров. С учетом насаждений она составляет 235 000 квадратных метров.

Реализация проекта поручена компаниям CAA Icon (занимается управлением и стратегическим консультированием) и Manica (занимается архитектурными решениями, разработкой планов стадиона и района).

Отмечается, что проект предусматривает строительство самого экологичного стадиона в Италии и одного из самых экологичных в Европе. На территории нового комплекса также будут размещены клубный музей, магазин «Милана», офис, отель, развлекательный центр и центр производства экологически чистой электроэнергии.

Изображение: acmilan.com

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5 комментариев

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Александр Николаев
Ну, ну... Ждём... Сколько уже было таких новостей...
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Streetbor
Новости про эти проекты читаю где-то с 2010-11 года. Уже даже Крестовский построили ..
+2
0
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Almaz KENZHEBEKOV
надеюсь построят другой стадион, а не тот который на картинке
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Сергей Максимюк
и отдать Сан-Сиро Интеру?
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