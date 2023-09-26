Где смотреть Монако – Марсель, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 30 сентября
В субботу, 30 сентября, сыграют Монако и Марсель в 7 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
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- Игра пройдет на стадионе «Луи II».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Сетанта Спортс.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Монако – Марсель
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости
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