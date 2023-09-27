Смертин о своих словах про победу России на ЧМ: «Они могли быть сказаны давно, полгода назад. Не знаю, зачем достали эту цитату и вне контекста выдали за безапелляционное утверждение»

Теги Алексей Смертин Сборная России по футболу Sports.ru чемпионат мира Футбол

Алексей Смертин объяснил слова о возможной победе России на чемпионате мира.

«Во вторник на одном из спортивных новостных сайтов (Legalbet – прим. Sports.ru) появилась новость с цитатой от моего имени. Там я якобы безапелляционно заявляю, что сборная России станет чемпионом мира, что у нас есть для этого все предпосылки. Хочу прояснить три важных момента.

Во-первых, я четко осознаю положение, в котором оказался наш спорт. Да, наверняка я когда-то говорил, что Россия в будущем может стать чемпионом мира, что такое теоретически возможно. Верю в это и сейчас. Но я отлично понимаю, что нет никакого смысла обсуждать это сегодня.

Во-вторых, эти слова могли быть произнесены достаточно давно. Возможно, полгода назад на одной из лекций по теме командообразования и социальной ответственности. Но никто из журналистов с таким вопросом в последнее время мне не звонил. Я никому об этом не заявлял. И тем более я не общался ни с кем из издания, опубликовавшего этот комментарий.

В-третьих, я не знаю, зачем сейчас достали эту цитату и вне контекста выдали ее за безапелляционное утверждение. Но важно прояснить полную картину, чтобы я не выглядел человеком, который не понимает обстановку вокруг», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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8 комментариев

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Кочевник56
Ну да пол года назад шансы то были вообще реальные...
+21
-3
+18
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Recordmeister_1900
Это цитата была уволена полгода назад
+12
0
+12
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Hitgoe Himgob
Лех, да все нормальные люди все сразу поняли. Теоретически и Франция ЧМ по хоккею может выиграть.
+9
-2
+7
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6tspey7tb5
И вообще это была потасовка звуков
+5
-1
+4
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ɔculpa
Ответ 6tspey7tb5
И вообще это была потасовка звуков
Потасовка?)!
+2
0
+2
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6tspey7tb5
Ответ ɔculpa
Потасовка?)!
Именно😂😂😂😂
0
0
0
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