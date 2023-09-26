Барселона — Севилья: прогноз на матч 29 сентября 2023, испанская Ла Лига

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Программу восьмого тура чемпионата Испании по футболу открывает матч «Барселона» — «Севилья». Игра пройдет 29 сентября в Барселоне на поле Олимпийского стадиона имени Льюиса Компаниса. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Обе команды набрали очки в последнем туре чемпионата Испании. «Севилья» после трех стартовых поражений больше не проигрывает в Ла Лиге и завершила победой последнюю встречу. «Барселона» не проигрывает в новом чемпионате. В последнем туре каталонцы потеряли очки, сыграв в гостевую ничью. В предстоящей встрече сине-гранатовые фавориты.

Матч станет 199 очным во всех турнирах. По общему количеству побед лидирует каталонский клуб. 114 матчей остались за «Барселоной», 45 побед у «Севильи» и 39 игр завершились вничью. Разница голов 412:241 в пользу сине-гранатовых. В рамках чемпионата Испании команды провели 158 матчей: 87 побед «Барселоны», 35 ничьих и 36 побед «Севильи». Разница голов 323:193 в пользу сине-гранатовых. «Севилья» не может обыграть «Барселону» в 10 матчах чемпионата: семь побед «Барселоны» и три ничьи. На домашней арене у каталонского клуба девять побед и ничья. В прошлом сезоне подопечные Хави дважды обыграли красно-белых со счетом 3:0.

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Рекомендованная ставка: победа «Барселоны», ИТМ1 «Севильи», ИТБ2 «Барселоны», ТБ2,5.

Барселона

 

В последней игре чемпионата сине-гранатовые потеряли два очка в матче с «Мальоркой». Гостевая ничья 2:2. Хозяева встречи дважды выходили вперед, забив на 8 и третьей компенсированной минуте первого тайма. За каталонский клуб в первом тайме отличился Рафинья на 41 минуте. Итоговый счет встречи установил Фермин Лопес на 75 минуте.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании у каталонского клуба пять побед и две ничьи. Обе ничьи гостевые и пришлись на первую и последнюю игру чемпионата. Разница голов 18:8. Сине-гранатовые самая результативная команда Ла Лиги. С 17 очками «Барселона» вышла на первое место, но по итогам седьмого тура ее могут обойти «Жирона» и «Реал» Мадрид, которые еще не сыграли свои матчи.

Результаты «Барселоны» в пяти играх:

  • Ла Лига, «Мальорка» — «Барселона» 2:2;
  • Ла Лига, «Барселона» — «Сельта» 3:2;
  • Лига чемпионов, «Барселона» — «Антверпен» 5:0;
  • Ла Лига, «Барселона» — «Бетис» 5:0;
  • Ла Лига, «Осасуна» — «Барселона» 1:2.

На официальном уровне у «Барселоны» семь побед, две ничьи и поражение в 10 встречах. Разница голов 27:10. На домашней арене у каталонского клуба восемь побед, ничья и поражение. Разница голов 25:4.

Интересные статистические факты по игре «Барселоны»:

  • Самые результативные игроки команды — Роберт Левандовский 5+3, Ферран Торрес 3+0, Рафинья 2+1, Жоау Канселу 2+1;
  • «Барселона» забивает более двух голов в 4 из 5 домашних играх;
  • «Барселона» не пропускает в 8 из 10 домашних матчах;
  • «Барселона» забивает более гола в 7 играх;
  • «Барселона» не проигрывает «Севилье» в 10 домашних и 10 очных встречах в чемпионате;
  • «Барселона» забивает как минимум два гола в 9 из 11 очных матчах на домашней арене;
  • Не менее 3 голов забивается в 9 из 11 очных матчах в чемпионате на поле «Барселоны»;
  • «Барселона» обыграла «Севилью» в 12 из 14 домашних играх.

В последнем матче из-за травм не играли Педри и Фрэнки де Йонг.

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Севилья

 

Красно-белые в последнем туре чемпионата Испании разгромили «Альмерию». Домашняя победа со счетом 5:1. Уже три гола были забиты в первом тайме. К 8 минуте «Севилья» вела в счете 2:0. Голы на счету Юссефа Эн-Насери и Доди Лукебакио. На 38 минуте Сусо сделал счет 3:0. Во втором тайме за красно-белых отличились Эрик Ламела и Кике Салас. Единственный гол команда пропустила на 71 минуте с пенальти.

В текущем сезоне команда стартовала с трех поражений. Далее последовали две домашние победы и гостевая ничья. Всего в шести играх команда набрала семь очков и занимает 11 место в турнирной таблице. Разница голов 11:9.

Результаты «Севильи» в пяти последних встречах:

  • Ла Лига, «Севилья» — «Альмерия» 5:1;
  • Ла Лига, «Осасуна» — «Севилья» 0:0;
  • Лига чемпионов, «Севилья» — «Ланс» 1:1;
  • Ла Лига, «Севилья» — «Лас-Пальмас» 1:0;
  • Ла Лига, «Севилья» — «Жирона» 1:2.

В 10 официальных встречах у команды три победы, две ничьи и пять поражений. Разница голов 15:14. На выезде у красно-белых три победы, четыре ничьи и три поражения. Разница голов 15:10.

Интересные статические факты по игре «Севильи»:

  • Самые результативные игроки команды — Юссеф Эн-Несери 2+0, Эрик Ламела 2+0, Доди Лукебакио 2+0, Сусо 1+1;
  • «Севилья» не побеждает в 5 гостевых матчах;
  • «Севилья» не проигрывает в 4 играх во всех турнирах;
  • «Севилья» проиграла в 9 из 10 гостевых очных матчах в чемпионате;
  • «Севилья» пропускает в 12 очных гостевых играх чемпионате;
  • «Севилья» не побеждает «Барселону» в 14 играх.

В последней встрече из-за травм не играли Мариано Диас, Мохаммед Ади Монкез, Маркос Акунья, Маркао и Альфонсо Пастор.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги Барселона — Севилья

 

Сине-гранатовые ожидаемо получили статус фаворита встречи. Каталонский клуб обыграл «Севилью» в 9 из 10 играх чемпионата на домашней арене и не проигрывает красно-белых в 10 последних встречах на любом поле. В текущем розыгрыше Ла Лиги сине-гранатовые не проигрывают. У «Севильи» победы только на домашней арене.

Коэффициенты на матч «Барселона» — «Севилья» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Барселоны» — 1,34;
  • Ничья — 5,44;
  • Победа «Севильи» — 8,61;
  • ТБ2,5 — 1,49;
  • ТМ2,5 —2,68;
  • «Обе забьют — да» — 1,75;
  • «Обе забьют — нет» — 2,10.

В прошлом сезоне сине-гранатовые вернули себе чемпионский титул и взяли Суперкубок Испании. В текущем сезоне в планах как минимум чемпионство и успешное выступление в Лиге чемпионов, так как команда уже два года без плей-офф Лиги чемпионов. «Севилья» неудачно стартовала в чемпионате. Команда проиграла в трех турах и пока не может победить в гостях. Сине-гранатовые удачно играют на домашней арене. В 25 матчах чемпионата Испании у «Барселоны» всего два поражения при трех ничьих и 20 победах. В 22 играх дома команда пропустила всего 6 голов. «Севилье» будет сложно взять очки в игре с каталонцами. Помимо хорошей игры сине-гранатовых дома, об этом говорит и статистика очных матчей. Для ставки на игру можно выбрать ИТБ2 «Барселоны» и ИТМ1 «Севильи». Более гола «Барселона» забивает в 5 из 7 домашних матчах Ла Лиги 9 из 11 очных матчах дома. Букмекерская контора «БетБум» предлагает коэффициенты 1,57 и 1,52 на эти исходы.

Где смотреть матч Барселона – Севилья

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Барселона – Севилья
Дата проведения
29 сентября, 22.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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