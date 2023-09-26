Президент Украины назначил Шевченко внештатным советником

Андрей Шевченко стал советником президента Украины.

На сайте офиса главы государства опубликован указ №589/2023 от 26 сентября, согласно которому бывший форвард и главный тренер сборной получил должность внештатного советника Владимира Зеленского.

Последним местом работы в футболе была «Дженоа». Он покинул команду в январе 2022 года.

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