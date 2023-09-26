Президент Украины назначил Шевченко внештатным советником

Теги Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Политика Владимир Зеленский Футбол

Андрей Шевченко стал советником президента Украины.

На сайте офиса главы государства опубликован указ №589/2023 от 26 сентября, согласно которому бывший форвард и главный тренер сборной Украины получил должность внештатного советника Владимира Зеленского.

Последним местом работы Шевченко в футболе была «Дженоа». Он покинул команду в январе 2022 года.

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20 комментариев

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rigobersong
Но я смотрю Зеленский там норм угорает, министр обороны маркетолог, советник спортсмен и т.д. Хороший тамада вообщем получился:))
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Владимир Туаев
Экс-юморист назначил экс-футболиста советником! Всё очень серьёзно!
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tolstiy
из северной америки с гениальными идеями вернулся.... тут только один вопрос- зачем это шевченко?
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Андрюха с района
Какой позор стать советником наркомана и нациста) Шева недалекого ума)
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Константин Эсперов
Ответ tolstiy
из северной америки с гениальными идеями вернулся.... тут только один вопрос- зачем это шевченко?
Видимо он что то забыл забрать из дома и тут его прихватили .
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Glukinho
Ответ Владимир Туаев
Экс-юморист назначил экс-футболиста советником! Всё очень серьёзно!
экс-бб какое-то
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Артем Русанов
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ss_podonok
могу пожелать только удачи👍
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Артем Русанов
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Алексей Скрябин
и тем не менее....
Ну договаривай, что про КВНщика нарколыги хочешь сказать?))
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Metalloid
Ответ rigobersong
Но я смотрю Зеленский там норм угорает, министр обороны маркетолог, советник спортсмен и т.д. Хороший тамада вообщем получился:))
Ну он главный клоун украины, как никак, соответствует )
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Верховный Лорд
Ответ Leon Betov
Не Зеленский его приглашал, канадцы уже извинились
А Зеленский ему разве не аплодировал?
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Metalloid
Ответ Leon Betov
Не Зеленский его приглашал, канадцы уже извинились
Ага, не зеля, конечно. Вообще никто не знал, что там 80 лет ссовец живёт.
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Профессор из Кобхэма
Ответ Spaten
Жил бы в Милане, легендой мог быть, куда поперся
В смысле мог бы? Он и так легенда Милана.
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Metalloid
Ответ tolstiy
из северной америки с гениальными идеями вернулся.... тут только один вопрос- зачем это шевченко?
Ради денег, конечно. Он типа на западе очков наберёт, с нищего народа украины денег, везде в плюсе.
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