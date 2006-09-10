Футболист-гей Руйе: «Позорно различать расизм и гомофобию. Президент французской федерации никогда не понимал проблему»

Экс-форвард сборной Франции Оливье Руйе, совершивший каминг-аут после завершения карьеры, высказался о гомофобии на стадионах и раскритиковал президента Ноэля Ле Гре.

Сегодня Ле Гре заявил, что поддерживает остановку матчей в случае проявлений расизма, однако считает, что гомофобные выкрики необходимо игнорировать и продолжать встречу.

«Это позор! Он ничего не понял. Позорно, что он сказал это. Я действительно разозлен. Президент Федерации футбола Франции позволяет себе говорить такие глупые слова...

Когда я слышу, что матчи останавливают из-за гомофобных выкриков, то понимаю, что таким образом мы можем избавиться от этой проблемы. Однако различать гомофобные и расистские выкрики – это позорно, возмутительно и ужасно!

В любом случае, он всегда отрицал эту проблему. Никто никогда не говорил, что в футболе есть гомофобия. Ле Гре не понимает, в чем проблема, и это ужасно. Есть отдельная категория фанатов, которые гомофобны», – сказал Руйе.

В Лиге 1 на выходных из-за гомофобии остановили три матча. Судьи ждут, пока снимут баннеры и прекратят кричалки