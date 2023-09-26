Матч за Суперкубок Европы-2024 пройдет в Варшаве 14 августа

Теги Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Суперкубок Европы Национальный стадион Варшава Футбол

Матч за Суперкубок Европы-2024 пройдет в Польше.

Исполнительный комитет УЕФА провел заседание, на котором «Национальный стадион» в Варшаве был определен местом проведения матча за Суперкубок УЕФА-2024. 

Игра пройдет 14 августа следующего года. В ней примут участие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы

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7 комментариев

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Бабло Муани
Барселона - Ливерпуль скриньте
+3
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JENNINGS
Ответ Filipp Gorski
Хорошее место Будет интересно глянуть кто сыграет в Суперкубке
«Севилья» от ЛЕ как минимум)
+1
-1
0
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