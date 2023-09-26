Матч за Суперкубок Европы-2024 пройдет в Варшаве 14 августа

Матч за Суперкубок Европы-2024 пройдет в Польше.

Исполнительный комитет УЕФА провел заседание, на котором «Национальный стадион» в Варшаве был определен местом проведения матча за Суперкубок УЕФА-2024.

Игра пройдет 14 августа следующего года. В ней примут участие победители Лиги чемпионов и .

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