Ташуев о 0:1 от «Рубина»: «Факел» третий матч подряд показывает хорошую игру с 5-6 моментами, а гола нет»

Сергей Ташуев оценил поражение «Факела» от «Рубина» (0:1) в Мир РПЛ.

«Сказать, что мы расстроены, значит, ничего не сказать, учитывая, что команда провела хороший матч. Мы старались доминировать, прессинговать, владеть мячом. К сожалению, третий матч подряд команда показывает хорошую игру, но...

Если честно, при перестройке игры не ожидал, что так быстро футболисты схватят структуру, стиль. Думал, будет сложнее. Но в целом – надо забивать. К сожалению, этот момент уже третий матч. В каждом матче мы имеем по 5-6 моментов, а гола нет», – сказал главный тренер « ».

После 9 туров воронежцы с 5 очками замыкают таблицу .

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