Шешко о сравнениях с Холандом: «Единственное, в чем мы похожи, – это рост. Мы быстры, но у нас разный стиль игры»

Нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко отреагировал на сравнения с Эрлингом Холандом.

«Я уже говорил, что я самостоятельный игрок. Единственное, в чем мы отчасти похожи, – это, конечно, рост. Кроме того, мы оба быстры, но в целом у нас разный стиль игры.

Это сравнение с одним из лучших игроков мира. Я бы не хотел себя ни с кем сравнивать. Я бы просто хотел быть самим собой и проявлять себя наилучшим образом», – сказал Шешко.

Рост Шешко и составляет 194 сантиметра. Оба форварда перешли в Бундеслигу из «Зальцбурга».

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