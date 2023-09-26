Шешко о сравнениях с Холандом: «Единственное, в чем мы похожи, – это рост. Мы быстры, но у нас разный стиль игры»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия РБ Лейпциг Эрлинг Холанд Беньямин Шешко Футбол

Нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко отреагировал на сравнения с Эрлингом Холандом.

«Я уже говорил, что я самостоятельный игрок. Единственное, в чем мы отчасти похожи, – это, конечно, рост. Кроме того, мы оба быстры, но в целом у нас разный стиль игры.

Это сравнение с одним из лучших игроков мира. Я бы не хотел себя ни с кем сравнивать. Я бы просто хотел быть самим собой и проявлять себя наилучшим образом», – сказал Шешко. 

Рост Шешко и Холанда составляет 194 сантиметра. Оба форварда перешли в Бундеслигу из «Зальцбурга». 

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3 комментария

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romanisti89
Ответ леннорыч-абрамович
Длинная Шешко.
и это говорит чувак, который болеет за команду где играют Дисаси, Чуквуэмека, Угочукву, и прочие Кукурельи
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леннорыч-абрамович
Ответ romanisti89
и это говорит чувак, который болеет за команду где играют Дисаси, Чуквуэмека, Угочукву, и прочие Кукурельи
это какое племя?
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