16-летний сын Клюйверта Шейн подписал контракт с «Барсой» (Фабрицио Романо)

Теги Патрик Клюйверт Барселона Ла Лига возможные трансферы Шейн Клюйверт Фабрицио Романо Футбол

Сын Патрика Клюйверта подписал профессиональный контракт с «Барселоной».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 16-летний Шейн Клюйверт подписал первый профессиональный контракт с «Барселоной».

Сын Патрика Клюйверта, выступавшего в составе «Барселоны» с 1998 по 2004 год, перешел в систему каталонского клуба из системы «ПСЖ» в возрасте 9 лет.

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7 комментариев

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a.sh.s.
посмотрите его профиль, фото зачёт)
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Oleg Olegov
Ответ Сергей Штырков
Где там сын роналдиньо, уже должен был сверкать
Сначала сверкнет внук Думбия, потом остальные.
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Дэвид_Мойес
Я уж подумал, что это сын Джастина Клюйверта
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corazón blanco
Ответ a.sh.s.
посмотрите его профиль, фото зачёт)
Даже не удивлюсь, если в скором времени окажется у кого-то на аватарке на спортсе) классная фотография.
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Сергей Штырков
Где там сын роналдиньо, уже должен был сверкать
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gPk
Ответ Сергей Штырков
Где там сын роналдиньо, уже должен был сверкать
Нигде. Слабый он игрок. Скоро в Бразилию уедете
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a.sh.s.
Ответ corazón blanco
Даже не удивлюсь, если в скором времени окажется у кого-то на аватарке на спортсе) классная фотография.
точно😁
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