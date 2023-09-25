16-летний сын Клюйверта Шейн подписал контракт с «Барсой» (Фабрицио Романо)
Сын Патрика Клюйверта подписал профессиональный контракт с «Барселоной».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, 16-летний Шейн Клюйверт подписал первый профессиональный контракт с «Барселоной».
Сын Патрика Клюйверта, выступавшего в составе «Барселоны» с 1998 по 2004 год, перешел в систему каталонского клуба из системы «ПСЖ» в возрасте 9 лет.
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