В Колумбии застрелен в собственной машине президент «Тигрес де Соача» из 2-й лиги. Он скончался в больнице от пулевых ранений в грудь, шею и голову, в момент убийства его сопровождала дочь

Теги происшествия Сборная Колумбии по футболу высшая лига Колумбия Д2 Колумбия Атлетико Кали Тигрес де Соача Футбол

В Колумбии президент клуба «Тигрес де Соача» был застрелен в собственной машине.

Как сообщает El Colombiano, Эдгар Паэс был убит после матча второй лиги Колумбии, завершившегося поражением «Тигрес де Соача» от «Атлетико Кали» (2:3).

По данным полиции, президент «Тигрес де Соача» был застрелен в своем автомобиле Mazda возле домашнего стадиона клуба. В автомобиль Паэса врезались двое мужчин на мотоцикле, после чего убийца выстрелил несколько раз. Паэс скончался в больнице, куда был доставлен с пулевыми ранениями в грудь, шею и голову. Также сообщается, что в момент происшествия 63-летнего президента «Тигрес» сопровождала его дочь.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Отмечается, что преступление было совершено наемными убийцами – его мотивы в данный момент не уточняются.

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12 комментариев

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Н.Ф.
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Самые красивые девчонки здесь ...
В Венесуэле вообще-то.
Но то рядом.
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Олег М
Афигеть 😮😔
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Александр Северный
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Любезный Коссутий
знаменитый Калийский картель в действии
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Владимир Владимиров
Паччо на свободе?
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PIT-BUL
Ответ фк кабинет
Вот и вернулись к нам 90-е.Хотя стоп...
держи нас в курсе как там в Колумбии
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