В Колумбии застрелен в собственной машине президент «Тигрес де Соача» из 2-й лиги. Он скончался в больнице от пулевых ранений в грудь, шею и голову, в момент убийства его сопровождала дочь

В Колумбии президент клуба «Тигрес де Соача» был застрелен в собственной машине.

Как сообщает El Colombiano, Эдгар Паэс был убит после матча второй лиги , завершившегося поражением «Тигрес де Соача» от «Атлетико Кали» (2:3).

По данным полиции, президент «Тигрес де Соача» был застрелен в своем автомобиле Mazda возле домашнего стадиона клуба. В автомобиль Паэса врезались двое мужчин на мотоцикле, после чего убийца выстрелил несколько раз. Паэс скончался в больнице, куда был доставлен с пулевыми ранениями в грудь, шею и голову. Также сообщается, что в момент происшествия 63-летнего президента «Тигрес» сопровождала его дочь.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Отмечается, что преступление было совершено наемными убийцами – его мотивы в данный момент не уточняются.

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