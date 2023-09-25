Юран о 3:1: «Оренбург» – одна из играющих команд в РПЛ, но «Пари НН» справился, нанес 10 ударов в створ»

Сергей Юран оценил победу «Пари НН» над «Оренбургом» (3:1) в Мир РПЛ.

«Хорошо разобрали « ». Заостряли внимание на том, что у этой команды очень квалифицированные иностранцы, и нужно было с ними как можно плотнее играть, играть чуть выше, в среднем блоке.

Говорили ребятам, что если дадим пространство, дадим им свободно работать на своей половине поля с мячом, то, естественно, будут проблемы. Не просто же так «Оренбург» обыграл «Локомотив» в Москве в прошлом туре.

На мой взгляд, это одна из играющих команд [в ]. Но парни справились, молодцы, я им сказал: «Спасибо большое», потому что, когда футболисты слушают, слышат, выполняют то, что мы моделируем, и переносят на игру, все получается.

Еще в первом тайме создали достаточное количество моментов, но нужно забивать. Сами же пропустили необязательный гол, но затем переломили ход игры. Нанесли десять ударов в створ – это хороший показатель. Замены добавили нам свежести.

Рад за иностранцев. Сегодня забили первые мячи за «Пари НН» Зе Турбо и Боселли. Они являются профессионалами и на футбольном поле, и в тренировочном процессе, и в быту. Молодцы!

Хазов (ассистент главного тренера «Пари НН» – прим. Sports.ru) мне рассказал сегодня, что много лет не могли выиграть у «Оренбурга». Неудобный соперник. Такое бывает в футболе. Я очень рад, что удалось прервать эту неприятную серию. Идем дальше, начинаем готовиться к выездному матчу с «Локомотивом», – сказал главный тренер « ».

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