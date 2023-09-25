Мората о 3:1 с «Реалом»: «Пусть дети пойдут в школу в футболках «Атлетико» завтра и гордятся нами. Хочу выиграть трофей с клубом»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига болельщики Альваро Мората Футбол

Альваро Мората поделился эмоциями после победы в дерби над «Реалом».

В 6-м туре Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Реал» со счетом 3:1. Мората отметился дублем.

«Я очень рад за всех, и я сказал это на днях в интервью. Болельщики должны были сыграть самую важную роль – так и получилось. Мы вместе: игроки на поле, а они – на трибунах

Мы должны играть в футбол, и мы это умеем очень хорошо. Против таких команд нельзя играть на 150 процентов – нужно немного восстановиться, но мы можем делать это и с мячом.

Мне нужно чувствовать себя важным, и в этом году я чувствую себя более важным, чем когда-либо. Надеюсь, мы продолжим побеждать, потому что я очень хочу выиграть трофей с «Атлетико».

Пусть завтра дети пойдут в школу в футболке «Атлетико» и будут гордиться нами», – сказал нападающий в интервью DAZN.

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11 комментариев

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войд
Ответ titov-and-trubach
Рамос-то ведь никогда не привозил, не ошибался и не удалялся по глупости, ага. Как можно распиарить футболиста, который всю карьеру играет в Баварии и Реале и при всех тренерах в старте я хз.
Никогда не видел чтобы из под Рамоса дважды забивали головой в одном матче
Даже в свои 37 он лучше австрийца,место которого лз,но старый физрук продолжает пихать его в центр защиты
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bel01
-У Мадрида в нынешнем виде без Бензема и Вини нападение отсутствует как класс. Это печальное зрелище.
- Кёпа в подмётки не годится Куртуа. Не выручает.
- Беллингем исчез с поля в первом же топовом матче.
-Лука всё-таки начал стареть.

В целом, Мадрид вряд ли среди фаворитов даже в Ла Лиге, не говоря уже о ЛЧ.
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titov-and-trubach
Ответ войд
Унизил распиаренного Алабу,которого брали на замену Рамосу)
Рамос-то ведь никогда не привозил, не ошибался и не удалялся по глупости, ага.
Как можно распиарить футболиста, который всю карьеру играет в Баварии и Реале и при всех тренерах в старте я хз.
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Ilya Chistyakov
Ответ bel01
-У Мадрида в нынешнем виде без Бензема и Вини нападение отсутствует как класс. Это печальное зрелище. - Кёпа в подмётки не годится Куртуа. Не выручает. - Беллингем исчез с поля в первом же топовом матче. -Лука всё-таки начал стареть. В целом, Мадрид вряд ли среди фаворитов даже в Ла Лиге, не говоря уже о ЛЧ.
За чемп могут зацепиться, лч - без шансов
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Tristan...
Воспитанник Реала здорового человека...
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Гамаль Хайдаров
дети на поле были сегодня, особенно защита реала, так что они пойдут отчитываться перед Фло
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Ivang King
Ответ bel01
-У Мадрида в нынешнем виде без Бензема и Вини нападение отсутствует как класс. Это печальное зрелище. - Кёпа в подмётки не годится Куртуа. Не выручает. - Беллингем исчез с поля в первом же топовом матче. -Лука всё-таки начал стареть. В целом, Мадрид вряд ли среди фаворитов даже в Ла Лиге, не говоря уже о ЛЧ.
Ну на счёт беллингема ты не прав, играл не плохо, создал второй гол (из пассивного офсайда), в целом команда отыграла не собрано, мягко говоря, да и не было у нас главного созидателя, не было уверенности в лице стены в раме, видно что парни привыкают друг к другу и новой тактики, не сомневался что Реал вот вот и проиграет матч, давно шло к этому, так что не стоит вешать нос, чемпионат только начался, и отрыв там одно очко, РМ Мадрид ещё покажет
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