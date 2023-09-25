Мората о 3:1 с «Реалом»: «Пусть дети пойдут в школу в футболках «Атлетико» завтра и гордятся нами. Хочу выиграть трофей с клубом»

Альваро Мората поделился эмоциями после победы в дерби над «Реалом».

В 6-м туре «Атлетико» обыграл « » со счетом 3:1. Мората отметился дублем.

«Я очень рад за всех, и я сказал это на днях в интервью. Болельщики должны были сыграть самую важную роль – так и получилось. Мы вместе: игроки на поле, а они – на трибунах

Мы должны играть в футбол, и мы это умеем очень хорошо. Против таких команд нельзя играть на 150 процентов – нужно немного восстановиться, но мы можем делать это и с мячом.

Мне нужно чувствовать себя важным, и в этом году я чувствую себя более важным, чем когда-либо. Надеюсь, мы продолжим побеждать, потому что я очень хочу выиграть трофей с «Атлетико».

Пусть завтра дети пойдут в школу в футболке « » и будут гордиться нами», – сказал нападающий в интервью DAZN.

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