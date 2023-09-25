Мората о 3:1 с «Реалом»: «Пусть дети пойдут в школу в футболках «Атлетико» завтра и гордятся нами. Хочу выиграть трофей с клубом»
Альваро Мората поделился эмоциями после победы в дерби над «Реалом».
В 6-м туре Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Реал» со счетом 3:1. Мората отметился дублем.
«Я очень рад за всех, и я сказал это на днях в интервью. Болельщики должны были сыграть самую важную роль – так и получилось. Мы вместе: игроки на поле, а они – на трибунах
Мы должны играть в футбол, и мы это умеем очень хорошо. Против таких команд нельзя играть на 150 процентов – нужно немного восстановиться, но мы можем делать это и с мячом.
Мне нужно чувствовать себя важным, и в этом году я чувствую себя более важным, чем когда-либо. Надеюсь, мы продолжим побеждать, потому что я очень хочу выиграть трофей с «Атлетико».
Пусть завтра дети пойдут в школу в футболке «Атлетико» и будут гордиться нами», – сказал нападающий в интервью DAZN.
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Даже в свои 37 он лучше австрийца,место которого лз,но старый физрук продолжает пихать его в центр защиты
- Кёпа в подмётки не годится Куртуа. Не выручает.
- Беллингем исчез с поля в первом же топовом матче.
-Лука всё-таки начал стареть.
В целом, Мадрид вряд ли среди фаворитов даже в Ла Лиге, не говоря уже о ЛЧ.
Как можно распиарить футболиста, который всю карьеру играет в Баварии и Реале и при всех тренерах в старте я хз.