Миятович о первом голе «Атлетико»: «Алаба полностью потерял Морату. Центральный защитник такого уровня не может так играть»
Предраг Миятович подверг критике игру Давида Алабы.
«Атлетико» и «Реал» проводят матч в рамках 6-го тура Ла Лиги (3:1, второй тайм).
«Атлетико» открыл счет уже на 4-й минуте – мяч забил нападающий Альваро Мората.
«Федерико Вальверде опоздал в этом моменте и не прикрыл центр. Алаба полностью потерял Морату из виду. Центральный защитник такого уровня не может так играть», – заявил бывший футболист мадридцев Предраг Миятович.
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