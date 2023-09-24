Миятович о первом голе «Атлетико»: «Алаба полностью потерял Морату. Центральный защитник такого уровня не может так играть»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Предраг Миятович Давид Алаба Альваро Мората Федерико Вальверде Футбол

Предраг Миятович подверг критике игру Давида Алабы.

«Атлетико» и «Реал» проводят матч в рамках 6-го тура Ла Лиги (3:1, второй тайм).

«Атлетико» открыл счет уже на 4-й минуте – мяч забил нападающий Альваро Мората.

«Федерико Вальверде опоздал в этом моменте и не прикрыл центр. Алаба полностью потерял Морату из виду. Центральный защитник такого уровня не может так играть», – заявил бывший футболист мадридцев Предраг Миятович.

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4 комментария

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corazón blanco
Алаба полностью провалил этот матч. Сначала позволил отклеится Морате, который расстрелял ворота. В моменте со вторым голом недоработал, не пошел накрывать Гризманна, который головой забивает и в моменте с третьим голом также зачем-то побежал вперед оставив Морату на убойной позиции.
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Direct free kick
Алаба не ЦЗ, а ЛЗ или вообще ОПЗ
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Нефанатик
Фанаты Атлетико должны благодарить Анчелотти. Это еще цветочки, против Барсы Анчелотти еще больше опозорит клуб.
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