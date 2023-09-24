Миятович о первом голе «Атлетико»: «Алаба полностью потерял Морату. Центральный защитник такого уровня не может так играть»

Предраг Миятович подверг критике игру Давида Алабы.

«Атлетико» и « » проводят матч в рамках 6-го тура (3:1, второй тайм).

« » открыл счет уже на 4-й минуте – мяч забил нападающий .

« опоздал в этом моменте и не прикрыл центр. Алаба полностью потерял Морату из виду. Центральный защитник такого уровня не может так играть», – заявил бывший футболист мадридцев Предраг Миятович.

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