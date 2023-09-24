Де Дзерби о победе 3:1: «Худший матч «Брайтона» при мне – повезло в 2-3 эпизодах. Нужно привыкнуть играть много матчей подряд»
Роберто Де Дзерби заявил, что «Брайтон» сыграл худший матч под его руководством.
Команда победила «Борнмут» (3:1) в матче АПЛ.
«Это худший матч с того момента, как я возглавил команду. Нам просто повезло в двух или трех ситуациях.
Впервые наш клуб провел матч после игры в еврокубке [в середине недели].
Поэтому нам нужно привыкнуть играть много игр подряд. Я изменил состав, поменял много футболистов, потому что нужно дать игрокам отдохнуть.
Нужно адаптироваться к этому. Мы сыграли не очень хорошо, но проявили характер.
В перерыве мы пообщались с командой и решили, что такого отношения к игре недостаточно. Нам нужно больше и более интенсивно атаковать», – сказал главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
«Брайтон» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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