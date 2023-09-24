Де Дзерби о победе 3:1: «Худший матч «Брайтона» при мне – повезло в 2-3 эпизодах. Нужно привыкнуть играть много матчей подряд»

Роберто Де Дзерби заявил, что «Брайтон» сыграл худший матч под его руководством.

Команда победила « » (3:1) в матче .

«Это худший матч с того момента, как я возглавил команду. Нам просто повезло в двух или трех ситуациях.

Впервые наш клуб провел матч после игры в еврокубке [в середине недели].

Поэтому нам нужно привыкнуть играть много игр подряд. Я изменил состав, поменял много футболистов, потому что нужно дать игрокам отдохнуть.

Нужно адаптироваться к этому. Мы сыграли не очень хорошо, но проявили характер.

В перерыве мы пообщались с командой и решили, что такого отношения к игре недостаточно. Нам нужно больше и более интенсивно атаковать», – сказал главный тренер «Брайтона» .

« » занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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