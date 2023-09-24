Де Дзерби о победе 3:1: «Худший матч «Брайтона» при мне – повезло в 2-3 эпизодах. Нужно привыкнуть играть много матчей подряд»

Теги премьер-лига Англия Роберто Де Дзерби Брайтон Борнмут Футбол

Роберто Де Дзерби заявил, что «Брайтон» сыграл худший матч под его руководством.

Команда победила «Борнмут» (3:1) в матче АПЛ

«Это худший матч с того момента, как я возглавил команду. Нам просто повезло в двух или трех ситуациях.

Впервые наш клуб провел матч после игры в еврокубке [в середине недели].

Поэтому нам нужно привыкнуть играть много игр подряд. Я изменил состав, поменял много футболистов, потому что нужно дать игрокам отдохнуть.

Нужно адаптироваться к этому. Мы сыграли не очень хорошо, но проявили характер.

В перерыве мы пообщались с командой и решили, что такого отношения к игре недостаточно. Нам нужно больше и более интенсивно атаковать», – сказал главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

«Брайтон» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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6 комментариев

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Борис Энгельгардт
недоволен после победы 3-1...сравните с 7Хеком)
+17
-1
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Alfa Romeo
А матч с АЕКом норм?)
+4
0
+4
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4akyr
Вот это он задал планку
+1
0
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зак
Ответ Борис Энгельгардт
недоволен после победы 3-1...сравните с 7Хеком)
человек относится ответственно к свое работе, жто еще было видно по Шахтеру
+1
0
+1
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Ovsyankin
База
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Nick Dovgo
стоит понимать, что еврокубки практически для любой команды - это и плюс по деньгам и по нагрузке
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