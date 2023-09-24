Хавертц без результативных действий провел 6 матчей за «Арсенал» в АПЛ. Хавбека купили за 75 млн евро у «Челси»
Кай Хавертц продлил серию без результативных действий в «Арсенале».
«Арсенал» и «Тоттенхэм» (2:2) сыграли вничью в матче АПЛ.
Немецкий полузащитник «канониров» появился на поле в начале второго тайма, выйдя на замену.
Кай Хавертц не отметился результативными действиями в шестой игре в рамках чемпионата Англии за «Арсенал». Статистику игрока можно изучить здесь.
Футболиста приобрели у «Челси» в межсезонье за 75 миллионов евро.
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А с учётом его образованности и интеллигенции он ещё и в психологическую яму попал 100%
Какой-нибудь Балотелли бы забил, а Кай приходит домой, кормит коня и переживает что не идёт игра…
Давай парень, опусти, и все придёт )
Им и так с Федотовым несладко
Я ещё этот трансфер прозивал и когда узнал через неделю пол часа в себя придти не мог)