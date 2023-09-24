Хавертц без результативных действий провел 6 матчей за «Арсенал» в АПЛ. Хавбека купили за 75 млн евро у «Челси»

Кай Хавертц продлил серию без результативных действий в «Арсенале».

«Арсенал» и « » (2:2) сыграли вничью в матче .

Немецкий полузащитник «канониров» появился на поле в начале второго тайма, выйдя на замену.

не отметился результативными действиями в шестой игре в рамках чемпионата Англии за « ». Статистику игрока можно изучить здесь.

Футболиста приобрели у « » в межсезонье за 75 миллионов евро.

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