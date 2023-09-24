Хавертц без результативных действий провел 6 матчей за «Арсенал» в АПЛ. Хавбека купили за 75 млн евро у «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Кай Хавертц Футбол

Кай Хавертц продлил серию без результативных действий в «Арсенале».

«Арсенал» и «Тоттенхэм» (2:2) сыграли вничью в матче АПЛ.

Немецкий полузащитник «канониров» появился на поле в начале второго тайма, выйдя на замену.

Кай Хавертц не отметился результативными действиями в шестой игре в рамках чемпионата Англии за «Арсенал». Статистику игрока можно изучить здесь.

Футболиста приобрели у «Челси» в межсезонье за 75 миллионов евро.

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50 комментариев

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Пинающий Достоинства
Ложный топ футболист …
А с учётом его образованности и интеллигенции он ещё и в психологическую яму попал 100%
Какой-нибудь Балотелли бы забил, а Кай приходит домой, кормит коня и переживает что не идёт игра…
Давай парень, опусти, и все придёт )
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Eljza
Ответ Пинающий Достоинства
Ложный топ футболист … А с учётом его образованности и интеллигенции он ещё и в психологическую яму попал 100% Какой-нибудь Балотелли бы забил, а Кай приходит домой, кормит коня и переживает что не идёт игра… Давай парень, опусти, и все придёт )
можно подробнее про образованность и интеллигентность?)
+19
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+19
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Rio de Janeiro
Немецкий мудрик
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-7
+12
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Artuom Batishev
Ответ ten Hag
Гол в финале и кубок ЛЧ в зачете имеет, тем не менее)
Раньше Кай был неплох, да. А сейчас это неуверенный в себе тугодум... Прошлый сезон продолжается 😏 Хоть многие и винили в его плохой игре провал всей команды, но Кай как раз и является одним из самых провалившихся и деграднувших игроков того Челси.
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ten Hag
Ответ Rio de Janeiro
Немецкий мудрик
Гол в финале и кубок ЛЧ в зачете имеет, тем не менее)
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vitas1207
делаем ставки кто первый забьёт- он или мудрик
+10
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JohnnyMulka
Ответ Пинающий Достоинства
Ложный топ футболист … А с учётом его образованности и интеллигенции он ещё и в психологическую яму попал 100% Какой-нибудь Балотелли бы забил, а Кай приходит домой, кормит коня и переживает что не идёт игра… Давай парень, опусти, и все придёт )
Зачем коня опускать?
Им и так с Федотовым несладко
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gninnur esrever*
Артета люто затупил с ним, конечно.
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Iskandar
Нкетиа и Хавертс средняки пора уволить их
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Artuom Batishev
Ответ Iskandar
Нкетиа и Хавертс средняки пора уволить их
Про то, что Нкетия середняк и так все знают. Тут вопрос к тренеру, почему имея на позиции травматичного и не сильно забивного Жезуса + середняка Нкетию, не попытался купить хорошего напа. А потратил деньги на нулевого Хавертса.
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Акира_1
Агент 0 7 из Арсенала
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vallabaza
Ответ Пинающий Достоинства
Ложный топ футболист … А с учётом его образованности и интеллигенции он ещё и в психологическую яму попал 100% Какой-нибудь Балотелли бы забил, а Кай приходит домой, кормит коня и переживает что не идёт игра… Давай парень, опусти, и все придёт )
кормит коня - это типа душит питона?
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Glukinho
Ответ Eljza
можно подробнее про образованность и интеллигентность?)
дурачкам всё побоку, а человек думающий копается в себе
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batterbin
Ответ Eljza
можно подробнее про образованность и интеллигентность?)
К психологическим проблемам, постоянным переживаниям и депрессиям обычно склонны более образованные и интеллигентные люди. В пример приводится Марио Балотелли, который не знает, что это такое. Не знаю, насколько образован Хавертц, но, очевидно, у него психологические проблемы. Если он до сих пор не работает со спортивным психологом, в чем я сильно сомневаюсь, значит скорого выхода из сложившейся ситуации ждать не приходится.
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Dzhansug Bukiya
Купить Хаверца на позицию Одегаара и удивляться, что он не может заиграть бггг
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Сергей Сахарчук
Там у всей команды результативных действий не особо. Как и огня в глазах.
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SaH4r.
бессмысленный трансфер
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NeraZZ
Ответ vitas1207
делаем ставки кто первый забьёт- он или мудрик
Линия: Мудрик - 1,9; Хаверц - 1,9; Оба не забьют - 1,1
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Андрюха с района
Давно было понятно, что он днарь) Но некоторые смешные меня минусили за такие слова про него) Школьники вообще не разбираются в футболе)
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jam.football
понимаю, что Мудрик превращается в какого-то мема, но глупо его сравнивать с Хавертцом. Хавертц хотя бы несколько сезонов отыграл на высоком уровне в АПЛ. а Мудрик? только нарезки из Ютуб
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Водяра
Михайло Хавертц.
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pizzatcarizza
Где же Герда, когда она так нужна(
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FilFil
Может некогда и топ игрок, но сейчас он объективно не попадает просто в темп игры Арсенала, где нужно думать и все делать намного быстрее
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ gninnur esrever*
Артета люто затупил с ним, конечно.
Каждый раз пишу что Артета сделал ошибку и ещё больше обидно что за такую сумму!🤦
Я ещё этот трансфер прозивал и когда узнал через неделю пол часа в себя придти не мог)
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Alex Sarus
Лучше бы взяли Пакета из Вестхема
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