26 сентября, во вторник, «Мальорка» на своем поле примет «Барселону» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на стадионе «Сон Моиш» в Пальма-де-Майорке и начнется в 22:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2; ТМ 3.

Мальорка

После шести туров «Мальорка» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав на старте сезона пять очков.

Пока единственную победу команда Хавьера Агирре одержала в пятом туре, с минеральным счетам одолев в гостях «Сельту».

Еще два очка «Мальорка» заработала, сыграв в ничью с «»Лас-Пальмасом» (1:1) в первом туре чемпионата и с «Атлетиком» (0:0).

Перед матчем с «Барселоной» команда мексиканского специалиста выдала в гостях сверхрезультативную игру против «Жироны» — гостевая встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев поля.

«Мальорка» звезд с неба не хватает, а лучшими игроками команды на данный момент являются Абдон Пратс и Ведат Мурики — нападающие забили три и два мяча соответственно.

Испанец Пратс проводит уже седьмой подряд сезон в «Мальорке», а Мурики перебрался в Пальма-де-Майорку по ходу сезона-21/22 из римского «Лацио». При этом нападающий сборной Косово мог забить в этом чемпионате и больше, но умудрился уже дважды смазать пенальти. При этом на счету Мурики как раз победный гол в матче с «Сельтой».

Барселона

В предыдущем туре «Барселона» выдала сумасшедший матч против «Сельты» на своем поле — до 81-й минуты команда Хави уступала 0:2, но за последние десять минут встречи забила трижды и продолжила свою победную серию.

В камбэке главную роль сыграл Роберт Левандовски, который за четыре минуты оформил дубль. А победный гол на свой счет записал Жоау Канселу.

После шести туров «Барселона» с шестнадцатью очками делит первое место с … «Жироной». Мадридский «Реал» отстает на одно очко, но при этом имеет игру в запасе.

«Барселона» начала чемпионат с осечки,, не сумев выиграть в гостевом матче с «Хетафе» (0:0). Но затем подопечные Хави выдали шестиматчевую победную серию, а в двух играх даже забили соперникам пять безответных мячей — досталось «Бетису» и бельгийскому «Антверпену» в стартовом матче Лиги Чемпионов.

При этом «Барса» выдает и веселые матчи — помимо игры с «Сельтой» можно еще вспомнить встречу с «Вильярреалом», завершившаяся победой «блауграны» со счетом 4:3. Каталонцы вели 2:0, затем умудрились пропустить трижды подряд, но за три минуты во втором тайме исправили ситуацию.

Сильная концовка — отличительная черта команды Хави в этом сезоне: в играх с «Осасуной» и Кадисом» каталонцы также забивали победные голы в последнюю десятиминутку.

Лидером атаки «Барселоны», естественно, является Левандовски — поляк уже сумел отличиться пять раз. На два точных удара от него отстает Ферран Торрес.

Помимо ремонтады матч с «Сельтой» стал особым и для Хави — он одержал 50-ю победу во главе команды в Ла Лиге. Для этого ему потребовалось 70 игр, и только 4 тренера сделали это быстрее.

Серьезной ложкой дегтя стала травма Френки Де Йонга — голландец рискует выбыть до ноября из-за повреждения голеностопа.

Мальорка — Барселона: история личных встреч

«Мальорка» — удобный соперник для «Барселоны»: последний раз команда с Балеарских островов побеждала каталонцев в далеком 2009 году. С тех пор команды провели 14 встреч, и в тринадцати случаях победа была за «Барселоной».

В прошлом сезоне «Барса» в гостях обыграла «Мальорку» с минимальным счетом благодаря голу Левандовски, а дома была сильнее 3:0.

Мальорка — Барселона: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom, естественно, отдает предпочтение гостям: на победу «Барселоны» можно поставить с коэффициентом 1.71, а на хозяев — 5.16. Ничья оценивается в 3.79.

«Барселона» находится в отличной форме, плюс в этом сезоне ожидается невероятная гонка с «Реалом» за титул, так что очки терять рискованно. Поэтому можно взять чистую победу гостей.

Впрочем, ожидать много голов не стоит — последние две игры в Пальме между этими соперниками завершились минимальными победами гостей. Так что можно поставить на ТМ 3 за 1,52.

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