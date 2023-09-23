В штрафной «Барсы» не назначили пенальти после подката Гави, не сыгравшего в мяч. Возможно, Бамба начал падать раньше

Игроки «Сельты» требовали назначить пенальти в ворота «Барселоны».

Команды встречаются в рамках 6-го тура чемпионата Ла Лиги. «Сельта» выигрывает со счетом 1:0 на поле соперника, идет второй тайм.

Вскоре после перерыва возникла спорная ситуация. Нападающий галисийской команды Жонатан Бамба прорывался к воротам по штрафной «Барселоны», и под него подкатился полузащитник «блауграны» Гави. Хавбек не сыграл в мяч, но судья Марио Мелеро Лопес не назначил пенальти, оставив апелляции гостей без внимания. Возможно, решение рефери объясняется тем, что Бамба начинал падать еще до того, как Гави подкатился ему под ноги.

У полузащитника «Барселоны» уже была желтая карточка, полученная на 39-й минуте.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции Setanta Sports

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