В штрафной «Барсы» не назначили пенальти после подката Гави, не сыгравшего в мяч. Возможно, Бамба начал падать раньше

Теги Барселона Сельта Ла Лига судьи Марио Мелеро Лопес Жонатан Бамба Гави Футбол

Игроки «Сельты» требовали назначить пенальти в ворота «Барселоны».

Команды встречаются в рамках 6-го тура чемпионата Ла Лиги. «Сельта» выигрывает со счетом 1:0 на поле соперника, идет второй тайм.

Вскоре после перерыва возникла спорная ситуация. Нападающий галисийской команды Жонатан Бамба прорывался к воротам по штрафной «Барселоны», и под него подкатился полузащитник «блауграны» Гави. Хавбек не сыграл в мяч, но судья Марио Мелеро Лопес не назначил пенальти, оставив апелляции гостей без внимания. Возможно, решение рефери объясняется тем, что Бамба начинал падать еще до того, как Гави подкатился ему под ноги.

У полузащитника «Барселоны» уже была желтая карточка, полученная на 39-й минуте.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции Setanta Sports

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20 комментариев

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Dastanation
там Левандовски во вратаря врезался, ему даже внушение не сделали не говоря о желтой
+18
-2
+16
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Manu Maks
Ну где вы диванные эксперты?))))
+12
-3
+9
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Ice Vorya
Ответ Under
ставить диагноз по фото тот ещё изврат
На спортсе все возможно
+4
0
+4
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Xm.md
Чави не может судья поможет
+13
-10
+3
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Алексей Ненахов
Опять у Хави судьи виноваты будут
+7
-4
+3
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Merdan Jumayew
Ответ Dastanation
там Левандовски во вратаря врезался, ему даже внушение не сделали не говоря о желтой
Бамба по ходу в академии реала учился умеет парень нырять 😂👍
+4
-2
+2
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Любитель побеждать
По мне даже по фото видно, что негр перестарался с симуляцией, не дотерпел
+3
-2
+1
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Under
Ответ Бухгалтер2021
надо было дать пенальти а потом смотреть
зачем?
+1
0
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Andrey Kulchitsky
контакта не было, очевидный нырок. где желтая за симуляцию?
0
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Under
Ответ Manu Maks
Ну где вы диванные эксперты?))))
ставить диагноз по фото тот ещё изврат
+6
-6
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Burchik
Ответ rigobersong
Гавич уже летел сбивать и получать кк с пенальти, но Бамба настолько гениален, что решил упасть до контакта:))
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Maksim1302
Ответ Xm.md
Чави не может судья поможет
Про знаки применения слышал? Или пока в школе не походили?
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Merdan Jumayew
Ответ Xm.md
Чави не может судья поможет
А тебе уже никто не поможет потому что ты ...
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