Пиоли об 1:0 с «Вероной»: «Игроки «Милана» сплочены и голодны, несмотря на преувеличенный негатив вокруг них»

Стефано Пиоли высказался о победе «Милана» на «Вероной» (1:0).

– Мы всегда играем на победу, и это очень важная победа, особенно после той трудной недели, которую мы пережили («россонери» уступили 1:5 «Интеру» и сыграли вничью в Лиге чемпионов дома с «Ньюкаслом» (0:0) – Sports.ru).

« » хорошо играла между линиями и действовала очень агрессивно. Эта победа пойдет нам на пользу.

Мы только вчера днем узнали, что Калабрия и Тео не сыграют, но те, кто занял их места в составе, сыграли фантастически.

– забил, но, кажется, у него снова были трудности?

– Вокруг моих игроков часто наблюдается преувеличенный негатив. Это очень ответственная группа футболистов, ошибка одного партнера по команде – ошибка для всех.

Рафа идет своим путем, он должен продолжать расти, и чтобы стать по-настоящему великим игроком, ему нужно научиться справляться с давлением и высокими ожиданиями. Он сделал то, что должен был сделать.

Временами он начинает сильно, но затем выпадает из игры. Но здесь, в « », он действительно счастлив.

– был заменен из-за мышечной травмы?

– К сожалению, он почувствовал дискомфорт в сгибателе. Мы не знаем степени повреждения, но я думаю, что вряд ли мы увидим его на поле в ближайших играх.

Я пробовал в этой роли, он чувствует себя хорошо, так что у него будут шансы. Есть и другие полузащитники. Главное, что ребята сплочены и голодны, как и сегодня, – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN после матча 5-го тура Серии А.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию.

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