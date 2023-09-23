Алдонин о переходе Марио в «Зенит»: «Мы иногда привязываем человека к словам, которые он говорил давно. Но жизнь не стоит на месте. Правильно ли он поступил, рассудит история»

Евгений Алдонин высказался о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

Защитник присоединился к команде из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно. Ранее он 10 лет играл за ЦСКА.

– В летнее окно сорвалось еще и возвращение [в ЦСКА] Марио Фернандеса, который перебрался в «Зенит». Сегодня понятие верности клубу размылось?

– В душе каждый болельщик хотел бы, чтобы оно присутствовало. Но есть обратная сторона футбола. В частности, интересы самого спортсмена, ведь у него только одна карьера. Плюс, еще раз повторюсь, нужно знать детали каждого трансфера, поскольку мы обычно получаем информацию из СМИ и не видим всей картины.

Если оценивать этот переход, «Зенит» от появления Марио не стал намного сильнее. Вернись Фернандес в ЦСКА, он бы добавил мощи коллективу в борьбе за золото. Но больше не хочу затрагивать эту тему, она неоднозначная.

– Просто некоторые игроки не высказываются про любовь к клубу. Фернандес же говорил, что в России намерен играть только за ЦСКА.

– Это скорее вопрос возраста и мироощущения. Мы периодически привязываем человека к словам, которые он говорил давно. Но жизнь не стоит на месте, и решения могут быть различные.

Не мне его судить. Марио сделал свой выбор. То же самое могу сказать о Медине и Карраскале. Все они легионеры и приехали сюда прежде всего зарабатывать деньги и репутацию. Каждый делает это в максимально выгодном для себя свете, так как шансов заработать у футболиста бывает не так много, а решение нужно принимать здесь и сейчас.

Фернандес сделал вывод, что так будет выгоднее для него и семьи. Карьера игрока не вечная. Что касается его признаний в любви к столичному клубу, я бы не расценивал их как некую эмоциональную браваду. Поэтому болельщики ЦСКА как были, так и останутся при своем мнении, а поступок Марио рассудит история.

– Тем не менее фанаты попросили руководство убрать граффити с изображением Марио с домашнего стадиона.

– Это в первую очередь эмоции. Ну и нельзя забывать, что у каждого действия есть последствия. В данном случае мы видим реакцию на поступок Фернандеса со стороны как руководства, так и болельщиков. А правильно ли он поступил, рассудят только история и время, – сказал бывший игрок ЦСКА.

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