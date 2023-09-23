Алдонин о переходе Марио в «Зенит»: «Мы иногда привязываем человека к словам, которые он говорил давно. Но жизнь не стоит на месте. Правильно ли он поступил, рассудит история»

Теги ЦСКА Зенит Евгений Алдонин премьер-лига Россия Марио Фернандес Футбол

Евгений Алдонин высказался о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

Защитник присоединился к команде из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно. Ранее он 10 лет играл за ЦСКА. 

– В летнее окно сорвалось еще и возвращение [в ЦСКА] Марио Фернандеса, который перебрался в «Зенит». Сегодня понятие верности клубу размылось?

– В душе каждый болельщик хотел бы, чтобы оно присутствовало. Но есть обратная сторона футбола. В частности, интересы самого спортсмена, ведь у него только одна карьера. Плюс, еще раз повторюсь, нужно знать детали каждого трансфера, поскольку мы обычно получаем информацию из СМИ и не видим всей картины.

Если оценивать этот переход, «Зенит» от появления Марио не стал намного сильнее. Вернись Фернандес в ЦСКА, он бы добавил мощи коллективу в борьбе за золото. Но больше не хочу затрагивать эту тему, она неоднозначная.

– Просто некоторые игроки не высказываются про любовь к клубу. Фернандес же говорил, что в России намерен играть только за ЦСКА.

– Это скорее вопрос возраста и мироощущения. Мы периодически привязываем человека к словам, которые он говорил давно. Но жизнь не стоит на месте, и решения могут быть различные.

Не мне его судить. Марио сделал свой выбор. То же самое могу сказать о Медине и Карраскале. Все они легионеры и приехали сюда прежде всего зарабатывать деньги и репутацию. Каждый делает это в максимально выгодном для себя свете, так как шансов заработать у футболиста бывает не так много, а решение нужно принимать здесь и сейчас.

Фернандес сделал вывод, что так будет выгоднее для него и семьи. Карьера игрока не вечная. Что касается его признаний в любви к столичному клубу, я бы не расценивал их как некую эмоциональную браваду. Поэтому болельщики ЦСКА как были, так и останутся при своем мнении, а поступок Марио рассудит история.

– Тем не менее фанаты попросили руководство убрать граффити с изображением Марио с домашнего стадиона.

– Это в первую очередь эмоции. Ну и нельзя забывать, что у каждого действия есть последствия. В данном случае мы видим реакцию на поступок Фернандеса со стороны как руководства, так и болельщиков. А правильно ли он поступил, рассудят только история и время, – сказал бывший игрок ЦСКА.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Добрый_Ээх
тогда может не стоит словами разбрасываться?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
samarskij-kuzmich
Красавец. Можно говорить, что угодно, когда это выгодно. А потом уже другое говорить, когда выгодно. А объяснять это тем, что давно это было. В духе времени. Вступили в КПСС, давали клятву. Теперь грязью поливают СССР. Ну а что? Жизнь не стоит на месте. Давно это было.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Boltachev
А как история в данном случае может повлиять на оценку ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Причина перехода в Зенит чисто финансовая, зарплата Марио в Зените 2,5 млн. ЦСКА мог предложить не более 1,5, также ЦСКА не нашëл денег на выкуп контракта Марио у его бразильского клуба, по слухам 366 тыс. €. При чëм тут сам игрок??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий