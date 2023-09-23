Молодежная сборная России в Бразилии сыграет с командами академий «Сантоса» и «Палмейрас»

Молодежная сборная России сыграет с командами академий «Сантоса» и «Палмейрас».

Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

«Во время октябрьской паузы молодежная сборная России поедет играть в Бразилию. Нашу молодежную сборную сейчас составляют игроки 2004 и 2005 годов рождения. Там они сыграют с лучшими бразильскими академиями, среди которых «Сантос» и «Палмейрас», – сказал Дюков.

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