«Вест Хэм» предлагает Лингарду краткосрочный контракт. Сделку могут закрыть на следующей неделе

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Ноттингем Форест Джесси Лингард Футбол

Джесси Лингард может вернуться в «Вест Хэм».

По информации журналиста Sky Sports Дармеша Шета, «Вест Хэм» провел переговоры с окружением Лингарда о краткосрочном контракте. Сделку могут завершить на следующей неделе, поскольку Лингард является свободным агентом и может подписать соглашение уже после закрытия трансферного окна.

Сообщается, что Лингард тренируется с основной командой «Вест Хэма», за который выступал на правах аренды в сезоне-2020/21. Последним клубом полузащитника был «Ноттингем Форест», который он покинул в июне.

Со статистикой 30-летнего воспитанника «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Johnie
Через сезон он обычно выдаёт хороший уровень, поэтому все верно
+2
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+2
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Тухель
Прям лето эпичных возвращений. Паредес вернулся в Рому, Эванс МЮ, Лингард в ВХ, Мбаппе в ПСЖ.
0
0
0
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