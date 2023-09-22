Защитник «Пюника» Коваленко о Нагорном Карабахе: «Ситуация тяжелая и неприятная. В центре Еревана проходят митинги, но пока ничего страшного»

Теги сборная Армении по футболу Пюник сборная Азербайджана по футболу высшая лига Азербайджан высшая лига Армения Михаил Коваленко Политика Футбол

Михаил Коваленко оценил обстановку в Армении на фоне конфликта с Азербайджаном.

Ранее сообщалось о проведении последним «антитеррористических мероприятий локального характера» в районе Нагорного Карабаха.

– В общем, сейчас все хорошо. Конечно, мы переживаем и волнуемся из-за происходящей ситуации, особенно местные парни. На днях с женой собираемся оказать гуманитарную помощь в пункте сбора.

Я интересуюсь событиями как в новостях, так и у местных ребят. Ситуация тяжелая и неприятная. В центре Еревана проходят митинги, но пока кажется, что ничего страшного. Покидать Ереван и Армению не планирую, продолжаем работать в обычном режиме.

– Повлияла ли эта ситуация на тренировочный процесс?

– Нет, все идет по плану. У «Пюника» есть свои задачи в чемпионате, и мы стараемся сконцентрироваться на своих целях, – заявил российский защитник.

Мхитарян про обострение конфликта в Нагорном Карабахе: «Это геноцид, как говорят эксперты. Азербайджан обстреливает мирное население после 9 месяцев блокады, голода и отказа в гуманитарном доступе»

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2 комментария

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А я ясные дни оставляю себе
Часто посмеиваются над капитуляцией французов во второй мировой, но те хоть посопротивлялись какое-то время. Армяне же за сутки лапы кверху подняли. Сил хватило только российские паспорта рвать перед посольством.
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