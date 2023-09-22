Защитник «Пюника» Коваленко о Нагорном Карабахе: «Ситуация тяжелая и неприятная. В центре Еревана проходят митинги, но пока ничего страшного»

Михаил Коваленко оценил обстановку в Армении на фоне конфликта с Азербайджаном.

Ранее сообщалось о проведении последним «антитеррористических мероприятий локального характера» в районе Нагорного Карабаха.

– В общем, сейчас все хорошо. Конечно, мы переживаем и волнуемся из-за происходящей ситуации, особенно местные парни. На днях с женой собираемся оказать гуманитарную помощь в пункте сбора.

Я интересуюсь событиями как в новостях, так и у местных ребят. Ситуация тяжелая и неприятная. В центре Еревана проходят митинги, но пока кажется, что ничего страшного. Покидать Ереван и Армению не планирую, продолжаем работать в обычном режиме.

– Повлияла ли эта ситуация на тренировочный процесс?

– Нет, все идет по плану. У « » есть свои задачи в чемпионате, и мы стараемся сконцентрироваться на своих целях, – заявил российский защитник.

Мхитарян про обострение конфликта в Нагорном Карабахе: «Это геноцид, как говорят эксперты. Азербайджан обстреливает мирное население после 9 месяцев блокады, голода и отказа в гуманитарном доступе»

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