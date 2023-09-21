Каррагер о Беллингеме: «Он захочет в АПЛ, что может быть лучше «Ливерпуля», 6-кратного обладателя ЛЧ?» Анри ответил: «Он играет за команду, у которой 14 побед»
Джейми Каррагер считает, что Джуд Беллингем захочет покинуть «Реал» ради АПЛ.
«Он не останется [в «Реале»] до конца карьеры, не так ли? Покидать «Реал», конечно, нелегко, но на определенном этапе… Он один из лучших английских игроков и, думаю, станет одним из лучших в истории Англии.
Думаю, он захочет попробовать себя в АПЛ, я в этом уверен. И где может быть лучше, чем в «Ливерпуле»? Они шестикратные победители Лиги чемпионов», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» в эфире CBS Sports Golazo.
Тьерри Анри не согласился со словами Каррагера, отметив, что у «Реала» больше побед в турнире.
«Он играет в клубе, который побеждал 14 раз. Так что, думаю, все не так просто», – сказал экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны».
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Надо было ещё добавить, что Беллингем в ЛЧ забил больше голов, чем Ливерпуль в этом сезоне:)
Впрочем, не убрала бы еврейская мафия Ливерпуль после Эйзеля, то разрыв был бы меньше
И никакого мю Фергюсона бы не было
Хотя да, я ж забыл, комментаторы на спортсе читают только заголовок.
Я не вижу ничего, кроме пиара вокруг него
Статистика в Дортмунде смешная была