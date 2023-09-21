Джейми Каррагер считает, что Джуд Беллингем захочет покинуть «Реал» ради АПЛ.

«Он не останется [в «Реале»] до конца карьеры, не так ли? Покидать «Реал», конечно, нелегко, но на определенном этапе… Он один из лучших английских игроков и, думаю, станет одним из лучших в истории Англии.

Думаю, он захочет попробовать себя в , я в этом уверен. И где может быть лучше, чем в « »? Они шестикратные победители Лиги чемпионов», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» в эфире CBS Sports Golazo.

не согласился со словами , отметив, что у « » больше побед в турнире.

«Он играет в клубе, который побеждал 14 раз. Так что, думаю, все не так просто», – сказал экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны».

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