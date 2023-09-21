Каррагер о Беллингеме: «Он захочет в АПЛ, что может быть лучше «Ливерпуля», 6-кратного обладателя ЛЧ?» Анри ответил: «Он играет за команду, у которой 14 побед»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Тьерри Анри премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА ахахаха Джуд Беллингем Футбол

Джейми Каррагер считает, что Джуд Беллингем захочет покинуть «Реал» ради АПЛ.

«Он не останется [в «Реале»] до конца карьеры, не так ли? Покидать «Реал», конечно, нелегко, но на определенном этапе… Он один из лучших английских игроков и, думаю, станет одним из лучших в истории Англии.

Думаю, он захочет попробовать себя в АПЛ, я в этом уверен. И где может быть лучше, чем в «Ливерпуле»? Они шестикратные победители Лиги чемпионов», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» в эфире CBS Sports Golazo.

Тьерри Анри не согласился со словами Каррагера, отметив, что у «Реала» больше побед в турнире.

«Он играет в клубе, который побеждал 14 раз. Так что, думаю, все не так просто», – сказал экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны».

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80 комментариев

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Мадридито
Ахахаххаа урыл
+107
-12
+95
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Отец Абду
Ответ Мадридито
Ахахаххаа урыл
И закопал...

Надо было ещё добавить, что Беллингем в ЛЧ забил больше голов, чем Ливерпуль в этом сезоне:)
+68
-15
+53
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milky way
Каррагер - сказочный персонаж; сам в свои слова не верит. Ещё бы привёл в пример Каземиро, "променявшего" Мадрид на Юнайтед, чтобы окончательно доказать свою неадекватность.
+33
-7
+26
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V@d!m
да, конечно. все игроки Реала мечтают съездить поиграть в порт в ЛЕ
+20
-7
+13
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F1eury
Ответ kelint
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У тебя везде и во всем судьи замешаны, судя по комментам. В ЛЧ судьи, на ЧМ судьи, в РПЛ судьи топят Спартак))
+9
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+9
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udiekemen
Ответ Экспертное мнение
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Месси который забрал 4 подряд липовых ЗМ: а чё всмысле?
+17
-9
+8
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kaviknat
Анри мог бы и добавить - причем 2/3 которых были благополучно выиграны больше 40 лет назад
+12
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+8
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ten Hag
Ответ Экспертное мнение
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Прежде всего у тебя свербит от каждой новости с упоминанием Мадрида😂😂
+9
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Wiley Fox
Каррагер головного мозга

Впрочем, не убрала бы еврейская мафия Ливерпуль после Эйзеля, то разрыв был бы меньше

И никакого мю Фергюсона бы не было
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maxdux81
Каррагер никогда большим умом не отличался.
+9
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Сергей Галынский
После ответа Анри и добавлять нечего
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Vadiay
Ответ Отец Абду
И закопал... Надо было ещё добавить, что Беллингем в ЛЧ забил больше голов, чем Ливерпуль в этом сезоне:)
Кто как не Анри понимает как это - выиграть ЛЧ
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David Becker
Ответ Кашшай Чакырович
Ну даже 1 честная настоящая лига чемпионов, ценнее 14 кубков кашшаи ! А вершина это требл ,чего судейское шапито, даже с ручными судейками не может сделать !
А про три левых ЛЧ спотифая есть что сказать ?
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Артемий Ковынев
Каррагер изначально говорил о том, что Беллингхем захочет в АПЛ в целом. А в АПЛ у Ливерпуля больше всего побед в ЛЧ, так что в этом контексте все логично.
Хотя да, я ж забыл, комментаторы на спортсе читают только заголовок.
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koshaus
Реал - хозяин Ливерпуля. Последние 6 встреч Реал выиграл со счётом 16:4, Ливер выигрывал у Реала последний раз в 2009 году.
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Манковский
Ответ bzm77
Затем, что Беллингем выбирает себе клубы с историей
То есть условный Арсенал - клуб без истории? А Дортмунд был выбран по каким критериям? Ты знаешь больше Джуда по каким критериям он выбирает клуб.
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Wiley Fox
Ответ bzm77
Щас бы думать что англичанин всю карьеру проведет в Реале )))
Да мне плевать

Я не вижу ничего, кроме пиара вокруг него

Статистика в Дортмунде смешная была
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Манковский
Ответ bzm77
Он переходил в Дортмунд будучи никем, выбирать не приходилось. Но сделав себе имя, он уже стал привередлив во вкусах. Челси и ПСЖ он отказал, рассматривая только Реал и Ливерпуль. Не трудно догадаться, что если он решит перебраться в АПЛ, то вероятно Ливерпуль будет на первом месте, при условии, что он будет конкурентоспособен.
Беллингем никакие варианты не рассматривал кроме Реала. Всё остальное слухи и теория высосанная из пальца. В Ливерпуль он может перебраться с таким же успехом с каким Кунде перебрался в Челси. Очевидно, что пацан в Реале надолго а что там будет через пять-шесть без Клоппа непонятно.
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СЛИВОЧНЫЙ
Не урыл, а закапал
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Манковский
Ответ bzm77
У тебя неверная информация, Ливерпуль был в претендентах
Продолжай успокаивать себя этим. На Кайседо Ливер тоже был претендентом и что с того? Физически ни тот ни этот игрок не числятся в составе клуба. Обсуждать Беллингема нету смысла так как его лучшие годы пройдут в Реале. А потом Карягер ему в слезах может написать что «8 лет назад он хотел в Ливерпуль но в итоге выбрал Баварию или Милан как же так?»
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Антон Зубов
Уже переходил в этом году. Лучше бы молчал.Бесить начинает
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Растиньяк
Каррагер никогда не отличался умом, ну, а ответ Анри, это вообще к чему?
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Нефанатик
Игроки из Реала в АПЛ обычно уходят доигрывать. После 30 может уйдёт. Если конечно Реал сам не захочет его продать
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Манковский
Ответ Ilya Chistyakov
Бритиш версия Мостового
Бритиш версия Мостового уже давно за Агбонлахором.
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Vadim62
Ответ Нефанатик
Игроки из Реала в АПЛ обычно уходят доигрывать. После 30 может уйдёт. Если конечно Реал сам не захочет его продать
Всё верно. Сначала титулы и признание, а после 30 - заработать бабла в СА или АПЛ
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