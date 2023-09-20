После первого тура группового этапа еврокубков мы возвращаемся к внутренним соревнованиям. 24 сентября состоится встреча чемпионата Испании между клубами «Реал Сосьедад» и «Хетафе». Внимание российских болельщиков будет приковано к Арсену Захаряну, который провёл уже три игры в Ла Лиге, выходя каждый раз на замену. А мы же оценим шансы команд перед встречей.

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Реал Сосьедад

Прежде в этом веке «Реал Сосьедад» играл в Лиге чемпионов дважды: в сезонах 2003/2004 и 2013/2014. В предыдущий раз он оказался в группе с «МЮ», «Байером» и «Шахтёром», но проиграл все шесть матчей, забив только один раз. Спустя 10 лет «Реал Сосьедад» не просто вернулся в ЛЧ, но ещё и взял первое очко за 20 (!) лет, сыграв вничью с «Интером» 1:1. Счёт в матче команда открыла аж на 4-й минуте благодаря голу Браиса Мендеса, и были шансы выстоять и забрать все три очка, сотворив. На 87-й минуте Лаутаро Мартинес увёл «нерадзурри» от поражения, но и ничья уже может считаться успехом для команды из Сан-Себастьяна. Арсен Захарян попал в заявку «Сосьедада» на матч, но на поле не вышел.

Команда Иманоля Альгуасиля после 5 туров идёт на 11-м месте всего с шестью набранными очками: одна победа и три ничьи. Единственное поражение им нанёс «Реал Мадрид», но оно ещё более обидно. Там «Реал Сосьедад» открыл счёт аж на 6-й минуте усилиями Андре Барренчеа, однако «королевский клуб» во втором тайме задавил сан-себастьянцев. Голы Вальверде сразу после перерыва и Хоселу ближе к середине второго тайма оставили «Сосьедад» даже без ничейного результата. Ну а единственную победу они одержали над «Гранадой» со счётом 5:3. В ближайшем туре их ждёт игра против «Хетафе», и это шанс для команды из Страны Басков догнать лидирующую группу.

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Хетафе

Команда Пепе Бордаласа в этом сезоне в еврокубках не играет, поэтому будет сосредоточена сугубо на Ла Лиге и Кубке Испании. Сыграв пять матчей в Ла Лиге, «Хетафе» идёт на 9-м месте с двумя победами, одной ничьёй и двумя поражениями (итого 7 очков). И здесь у «Хетафе» с «Реалом Сосьедад» есть одно общее: обидный проигрыш «Реалу Мадрид». Борха Майораль тоже открыл рано счёт в матче с «Реалом», но во втором тайме команда Анчелотти задавила противника. Хоселу сравнял счёт сразу после перерыва, а вот Беллингем лишь на 5-й компенсированной минуте додавил «Хетафе».

В активе «Хетафе» есть победы над «Осасуной» (3:2) и «Алавесом» (1:0). Но от следующего календарного противника отрыв составляет всего одно очко, так что победа для каждой из сторон будет на вес золота даже с учётом того, что чемпионат ещё не в самом разгаре.

Прогноз

Итак, Google по первому же запросу выводит инфографику предстоящей встречи. 24 сентября, 15:00 по московскому времени, возможная ссылка на прямой эфир… Нас интересуют расклады сил. Здесь явным фаворитом указан «Реал Сосьедад», шансы на победу которого оцениваются в 61%. Ничья оценивается вероятностью в 25%, а шансы «Хетафе» на победу сводятся к 14%. Коррелируется ли это с коэффициентами букмекеров наподобие BetBoom?

Итак, обратимся к коэффициентам на исход. Вероятность победы «Реала Сосьедад» выражена коэффициентом 1.58, ничья котируется на отметке 3.69, а на победу «Хетафе» можно поставить с кэфом 7.13. Всё-таки если здесь Google в чём-то и согласен на все 100% с BetBoom, так только в том, что на «Хетафе» шансов почти что никаких и не предлагается. Если взглянуть на события, связанные с двойным исходом, то картина усугубляется: есть кэф 2.42 на то, что «Хетафе» не проиграет, при том, что остальные две ставки по кэфам не дотягивают даже до отметки 1.3. Иначе говоря, по всем статьям фаворитом является клуб из Сан-Себастьяна.

Следующим пунктом обсуждения станет тотал, и начнём мы снова с общего тотала матча. Здесь BetBoom предлагает любителям Ла Лиги тоталы больше отметки 2 (кэф 1.91) и меньше отметки 2 (кэф 1.93). Тоталы больше 3 мячей пробивались в играх этих команд по разу: 3:2 в матче «Хетафе» против «Осасуны» и 5:3 в матче «Реала Сосьедад» против «Гранады». Вероятность такого тотала сейчас крайне мала: кэф 4.21 на тотал больше 3. Даже если будет забито хотя бы три мяча, до этого тоже надо дотерпеть: 2.57 на тотал больше 2.5. В общем, вряд ли можно ждать крайне результативной встречи.

Что касается индивидуальных тоталов, то вырисовывается следующая картина. «Реал Сосьедад» как фаворит располагает большим количеством вероятных тоталов. Тотал больше 1 оценивается кэфом 1.38, больше 1.25 – кэфом 1.66, больше 1.5 – кэфом 2.07. Он устроил шоу с «Гранадой», но всё-таки это не совсем то. Если сан-себастьянцам удастся распечатать ворота «Хетафе» больше двух раз, это будет серьезным достижением. А пока что их индивидуальный тотал меньше 1.5 оценивается кэфом 1.77, а на тотал меньше 1.75 приходится 1.52. На индивидуальный тотал «Хетафе» конторой BetBoom предлагается всего 10 вариантов ставок. И самая вероятная из них сводится к отметке меньше 0.75 за 1.41 (тотал меньше 0.5 оценивается кэфом 1.72). Цифры говорят сами за себя.

И наконец, коротко о форах. Плюсовая фора (+1) на «Хетафе» сопровождается коэффициентом 1.78, а минусовая (-1) на «Реал Сосьедад» идёт с кэфом 2.08. То есть в данном случае шансов «Хетафе» отбиться чуточку побольше, чем у «Реала» выиграть с разницей в два мяча. Если говорить о других форах, то вариант (-1.5) в пользу «Реала Сосьедад» предлагается с кэфом 2.9, а вот (+1.5) у «Хетафе» идёт с кэфом 1.43.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.58.

Мы не знаем, получит ли Арсен Захарян игровое время в этот раз. Вполне вероятно, что его снова выпустят под конец матча. Но можно предполагать, что «Реал Сосьедад» в этот раз сможет взять три очка и исправить свою турнирную ситуацию. То же самое необходимо и «Хетафе», но против него играют очень много факторов.

Где смотреть матч Реал Сосьедад – Хетафе

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