«Рэшфорд бежал так, будто у него на спине холодильник». Пирс о том, что Маркус медленно возвращался в оборону в матче с «Баварией»

Стюарт Пирс раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» после матча с «Баварией».

Английская команда потерпела поражение со счетом 3:4 в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

« бежал назад так, будто у него на спине холодильник. «Юнайтед» находился под ударом, потому что слишком много их игроков оставались впереди. Рэшфорд еле бежал назад, еле бежал назад.

Я не уверен, что говорил , когда кричал на Магуайра летом, но сейчас самое время повторить это – не только защитникам, но и всей команде. Слишком много игроков упали духом, и это тревожно. « » не попал в темп игры, и им повезло, что « » не проявила больше хладнокровия», – сказал экс-игрок сборной Англии в эфире talkSPORT.

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