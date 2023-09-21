«Рэшфорд бежал так, будто у него на спине холодильник». Пирс о том, что Маркус медленно возвращался в оборону в матче с «Баварией»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Стюарт Пирс премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Каземиро Андре Онана Маркус Рэшфорд Футбол

Стюарт Пирс раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» после матча с «Баварией».

Английская команда потерпела поражение со счетом 3:4 в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 

«Рэшфорд бежал назад так, будто у него на спине холодильник. «Юнайтед» находился под ударом, потому что слишком много их игроков оставались впереди. Рэшфорд еле бежал назад, Каземиро еле бежал назад.

Я не уверен, что говорил Онана, когда кричал на Магуайра летом, но сейчас самое время повторить это – не только защитникам, но и всей команде. Слишком много игроков упали духом, и это тревожно. «Юнайтед» не попал в темп игры, и им повезло, что «Бавария» не проявила больше хладнокровия», – сказал экс-игрок сборной Англии в эфире talkSPORT.

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26 комментариев

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Давид Agabekyan
Харри все-таки полетел в Мюнхен?
+38
-4
+34
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Tristan...
И тут Магуайер виноват...
+34
-2
+32
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MstAndreev
Магуайр: "Часовню тоже я развалил?"
+21
-1
+20
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JENNINGS
Ответ Alexey Shiryaev
А почему его холодильником называют то?
Потому что он медленный, неуклюжий, неповоротливый и с квадратной головой)
+16
-2
+14
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Леван Мкртчян
Ответ Alexey Shiryaev
А почему его холодильником называют то?
Потому что он тоже нормально работает, только когда спокойно стоит на одном месте никуда не двигаясь
+9
-2
+7
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Леван Мкртчян
считаем количество упоминаний Маги на плечах Решфорда в комментариях
+7
-1
+6
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кэпко
Ответ MstAndreev
Магуайр: "Часовню тоже я развалил?"
нет это было до вас в веке Сульшера
+6
0
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Батя Ригобера
Ответ Tristan...
И тут Магуайер виноват...
Он везде виновен
+3
0
+3
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Ksandvankneshas
Адекватный миниразбор. Прям глоток свежего воздуха, а то обычно английские иксперты только набрасывают и ничего больше.
+2
0
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Alexey Shiryaev
Ответ Давид Agabekyan
Харри все-таки полетел в Мюнхен?
А почему его холодильником называют то?
+2
0
+2
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Михаил Солдатов
С Магуайером далеко не убежишь
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Aziz Kadyrow
Что там делает Магуайр?)🤦
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basfhavsfh basfhavsfh
Это отсылка к беспорядкам в Америке?
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Tima_Milan
видимо не пообедал, вот и взял еду с собой
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Александр Белов
Ещё до открытия знал, что все комментарии будут про Магваера. Не подвели💪
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Газонокосильщик Хави
все таки гари всю ночь был сверху. раз наш рэш не мог забыть это и на поле
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QWertY
Ответ Ksandvankneshas
Адекватный миниразбор. Прям глоток свежего воздуха, а то обычно английские иксперты только набрасывают и ничего больше.
Согласен. Даже немного удивлен
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Pentrak
Шутки про Магуайера будут вечными.
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ББ
Кавказскую пленницу, походу, посмотрел)
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Петя Петров
Я придумал шутку…
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