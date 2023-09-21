УЕФА оштрафовал УАФ на 20 тысяч евро за расизм на матчах Украины с Англией и Италией

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УЕФА наказал Украину за поведение болельщиков на матчах с Англией и Италией.

Сборная Украины сыграла против Англии (1:1) 8 сентября, против Италии (1:2) – 12-го. Оба матча прошли в рамках квалификации Евро-2024.

Из-за проявлений расизма со стороны болельщиков сборной Украины УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола на 20 тысяч евро. Следующий домашний матч сборная Украины проведет при частично закрытых трибунах.

Перед матчем УАФ должна сообщить УЕФА, какие именно секторы стадиона будут закрыты. Их вместимость должна быть не менее 5 тысяч мест. Кроме того, УАФ запретили продавать билеты на следующий гостевой матч с участием сборной Украины.

Также УАФ оштрафовали на 5 тысяч евро из-за использования болельщиками пиротехники на трибунах. Штраф на еще 8 тысяч евро к УАФ применен за блокирование проходов на стадионе. 

Следующий домашний матч Украина проведет 14 октября – против сборной Северной Македонии. В гостях команда сыграет 17 октября – против Мальты.

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21 комментарий

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Дима Зезуль
Кажется все идёт на спад- Украина уже не в тренде
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dudufufu
«УЕФА всегда была прокремлёвской»
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frsvdnl
Найдут себя на сайте миротворца
+15
-2
+13
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Mike 60
Я бы еще больше влепил штрафов. За нацистские лозунги. Все видели ,в игре Англией, за воротами, развернутые флаги «Азова» в первых рядах на трибунах .
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Игорь Пичугин
А че там насчет кричала на мини футболе про нашего В. В., про Москоляк?
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Вадим flanec
Вот те на. УЕФА на святое замахнулись)))
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Дима Зезуль
В этих фифах и уефах наверное москали сидят, штрафуют друзей Степана Бандеры
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Роман
УЕФА занесён в Миротворец.
+4
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Рашпель793
На Украине расизма нет! ))
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trav
Расизм и Украина - это сладкая парочка. Наконец начинает и до Европы это доходить
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Дмитрий9779
А в чем они не правы?Есть нарушение,должно быть и наказание
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Al Al
Срочно одумайтесь и отмените! Срочно!
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Никита Самарин
Ой...как неловко получилось 😏
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Spartakus1984
Играют Англия и Италия,казалось бы,причем тут Украинцы?
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Назар Игорь
Ответ Рашпель793
На Украине расизма нет! ))
Там не расизм, там фашизм, нацизм и шовинизм. Но на это толерантная Европа глаза закрывает. 🙈🙉🙊
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suwor
Ответ Mike 60
Я бы еще больше влепил штрафов. За нацистские лозунги. Все видели ,в игре Англией, за воротами, развернутые флаги «Азова» в первых рядах на трибунах .
И, практически, нацистская свастика на этих флагах!
Штрафанули по делу, а то они там подумали, что им всё позволено.
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6tspey7tb5
Проклятые русские опять все купили.
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Растиньяк
за що нас бити?
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Сергей Гаряшин
А как там с делом,на мини футболе и кречалкой про костры
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Станислав Л
сейчас зе введет санкции против уефа, также как против польши
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Вова Пупкин
А отстранить от соревнований эту сборную - не пробовали? Расизм, ниционализм, фашизм, это то, что сегодня проповедует современная UA.
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