Из-за проглоченной пчелы хавбек «Штурма» Серрано пропустит матч со «Спортингом» в ЛЕ. Воспитанника «Атлетико» направили в больницу

Хавьер Серрано проглотил пчелу и не сыграет в ближайшем матче «Штурма».

Как передает A Bola со ссылкой на Kleine Zeitung, насекомое попало в рот испанцу во время тренировки. Ему сразу оказали помощь, приложив пакет со льдом к шее, но в итоге хавбек был направлен в больницу, где прошел кортизоновую терапию.

Несмотря на то, что инсектной аллергии у нет, он пропустит игру против « » в .

В текущем сезоне воспитанник «Атлетико» провел 3 игры в высшей лиге Австрии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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