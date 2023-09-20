Из-за проглоченной пчелы хавбек «Штурма» Серрано пропустит матч со «Спортингом» в ЛЕ. Воспитанника «Атлетико» направили в больницу

Теги высшая лига Португалия Спортинг Штурм высшая лига Австрия Лига Европы УЕФА травмы происшествия Здоровье Хавьер Серрано Футбол

Хавьер Серрано проглотил пчелу и не сыграет в ближайшем матче «Штурма».

Как передает A Bola со ссылкой на Kleine Zeitung, насекомое попало в рот испанцу во время тренировки. Ему сразу оказали помощь, приложив пакет со льдом к шее, но в итоге хавбек был направлен в больницу, где прошел кортизоновую терапию.

Несмотря на то, что инсектной аллергии у Серрано нет, он пропустит игру против «Спортинга» в Лиге Европы.

В текущем сезоне воспитанник «Атлетико» провел 3 игры в высшей лиге Австрии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Aldair
«Любишь медок, люби и холодок»,- были последние слова пчелы
+9
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+9
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Lebron James
Хорошо что не осу, или не дай бог шершня
+2
0
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jzx8
Ответ damondiamond
в чем отличие?
В размерах и силе укуса
+1
0
+1
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Этот Райола хочет денег
Надо ему еще компенсацию у клуба затребовать. И рот застраховать! А то сначала что то маленькое, с пчелу залетело, а там что и побольше-с осу! Опасная профессия)
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damondiamond
Ответ Lebron James
Хорошо что не осу, или не дай бог шершня
в чем отличие?
0
0
0
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