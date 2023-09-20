Из-за проглоченной пчелы хавбек «Штурма» Серрано пропустит матч со «Спортингом» в ЛЕ. Воспитанника «Атлетико» направили в больницу
Хавьер Серрано проглотил пчелу и не сыграет в ближайшем матче «Штурма».
Как передает A Bola со ссылкой на Kleine Zeitung, насекомое попало в рот испанцу во время тренировки. Ему сразу оказали помощь, приложив пакет со льдом к шее, но в итоге хавбек был направлен в больницу, где прошел кортизоновую терапию.
Несмотря на то, что инсектной аллергии у Серрано нет, он пропустит игру против «Спортинга» в Лиге Европы.
В текущем сезоне воспитанник «Атлетико» провел 3 игры в высшей лиге Австрии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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