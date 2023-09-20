«МЮ» впервые с 1978-го пропустил 3+ гола в 3 матчах подряд
«Манчестер Юнайтед» пропустил три гола в третьем матче подряд.
Команда тренера Эрика тен Хега играет против «Баварии» (1:3, второй тайм) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Мюнхенский клуб забил манкунианцам три мяча к 53-й минуте игры.
В предыдущих двух играх, которые состоялись в рамках АПЛ, «Манчестер Юнайтед» также пропускал по три мяча – от «Арсенала» (1:3) и «Брайтона» (1:3).
Таким образом, команда пропустила минимум три гола в трех матчах подряд впервые с декабря 1978 года.
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У вашего друга в великом клубе Манчестер Юнайтед играют обитатели его родного Северного моря и экс-игроки Аякса.
Он сам набирает их и ставит футбол, в который они не могут играть. Бавария этот МЮ имеет так, будто это не МЮ, а костромской Спартак
А после матча скажет, что отрезками МЮ был прекрасен
Когда ты на 2 головы сильнее, расслабляешься рано