«МЮ» впервые с 1978-го пропустил 3+ гола в 3 матчах подряд

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» пропустил три гола в третьем матче подряд.

Команда тренера Эрика тен Хега играет против «Баварии» (1:3, второй тайм) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб забил манкунианцам три мяча к 53-й минуте игры.

В предыдущих двух играх, которые состоялись в рамках АПЛ, «Манчестер Юнайтед» также пропускал по три мяча – от «Арсенала» (1:3) и «Брайтона» (1:3).

Таким образом, команда пропустила минимум три гола в трех матчах подряд впервые с декабря 1978 года.

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28 комментариев

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corazón blanco
Тен Хаг переписывает один рекорд за другим. Жаль только, что в основном они все отрицательные.
+40
-7
+33
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Никита Гарин
Зато он держит раздевалку в ежовых рукавицах ))
+31
-2
+29
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Владимир Владимирович
Вот без шуток, все антирекорды побил Тен Хааг, пару успешных сезонов с Аяксом не показатель в топовости тренера
+27
-4
+23
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Nik Yeremich
Защитники Тен Хаага.

У вашего друга в великом клубе Манчестер Юнайтед играют обитатели его родного Северного моря и экс-игроки Аякса.

Он сам набирает их и ставит футбол, в который они не могут играть. Бавария этот МЮ имеет так, будто это не МЮ, а костромской Спартак

А после матча скажет, что отрезками МЮ был прекрасен
+11
-2
+9
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Direct free kick
Ответ Владимир Владимирович
Вот без шуток, все антирекорды побил Тен Хааг, пару успешных сезонов с Аяксом не показатель в топовости тренера
Ранний Куман, Франк Де Бур, 7хаг тренеры примерно одного уровня
+14
-5
+9
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Kahn01
А Моуриньо до сих пор виноват или уже всё?
+8
-1
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Bogdan Ermolaev
Ответ Kahn01
А Моуриньо до сих пор виноват или уже всё?
Виноват кто угодно. Моуриньо, КриРо, Папа Римский, дядя Вася с теплотрассы итд итп
+7
-1
+6
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Green grass
Ответ corazón blanco
Тен Хаг переписывает один рекорд за другим. Жаль только, что в основном они все отрицательные.
Почему в основном?
+8
-2
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S100 Winner
То ли ещё будет во главе с ЧСВшным самодуром Тен Хагом
+5
-3
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Shumi-jr
Ответ Latics
Ладно-то Юнайтед, знали, что никакой…но как Бавария пропускает от такого никакого Юнайтед’а 3 (!) мяча?!?
Психология
Когда ты на 2 головы сильнее, расслабляешься рано
+3
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Latics
Ладно-то Юнайтед, знали, что никакой…но как Бавария пропускает от такого никакого Юнайтед’а 3 (!) мяча?!?
+3
-1
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bibendum
Ответ Kahn01
А Моуриньо до сих пор виноват или уже всё?
Виноват Магуайр, де Хеа, Санчо, Хендерсон
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Baobabb forever
Ответ Latics
Ладно-то Юнайтед, знали, что никакой…но как Бавария пропускает от такого никакого Юнайтед’а 3 (!) мяча?!?
Потому что играли периодами на полшишки
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Владимир Владимирович
Ответ Andrew Kolevatykh
Возможно, он мог бы и лучше выступить, если бы просто подстраивал игру. Но так уже делал когда-то Жозе, и никакого развития не было. Тем не менее, причин неудач, которые не зависят от тренерского штаба, хватает: травмы, отстранения, довольно слабая поддержка из академии (вспоминаю ту же молодёжку Челси в сезон Лэмпардом и их трансферным баном). Пора бы клубу уже довериться тренеру и дать больше времени. 10 лет без серьезных побед все же, можно уже не судорожно все менять и скупать, а внедрять системный подход, в котором Тен Хаг знает толк.
Тоже верно, может ещё годик максимум два МЮ станет сильным механизмом
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MVL
Насколько же крут Роналду, что разломал игру команды так, что те не могут восстановиться 2-й год.
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Андрей Алешин
Тен Хаг - ни дня без рекорда! Respect!👍👍👍👍
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Roman Betenya
МЮ, конечно, жалок. Единственный клуб АПЛ, которому я желаю всяческих успехов, но это не игра, а позор, даже немотря на два забитых мяча.
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h4ww7xkqkz
Анти-Гвардиола
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Кашшай Чакырович
Мю так 10 лет выступает, какая разница проигрываешь 1-0 с Моуриньо с его блевотным футболом или пытаешься хоть как то играть и поставить какой- то атакующий футбол поигрывая 4-3, когда нет пол состава , Моуриньо потратил 500 миллионов по тем временам тоже серьезные деньги ,сколько тренеров сменилось за это время и что кардинально ,что то поменялось ? Нет !!! Нужно дать тренеру время, хотя бы цикл из 4 лет , второго Гвардиолы и Клоппа в мире нету ,они уже заняты ,а так можно менять тренера каждый месяц ,а все будет одно и тоже ! Сульшер бы самый оптимальный вариант ,но одна капризная прима, заставила вторую команду подряд сделать поворот не туда !
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курский вокзал. стою
Ответ corazón blanco
Тен Хаг переписывает один рекорд за другим. Жаль только, что в основном они все отрицательные.
Почему Тен Хаг? Если Севен Хаг
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Stewee
Так он все-таки 9Хаг, или 10Хаг? А может 7Хаг? Запутался что-то.
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Baobabb forever
У меня даже заиграла песня в исполнении Пугачевой "то ли еще будет, ой-ей-ей"
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Дима Зезуль
Почему Магуайеру не позволено присутствовать при таких исторических событиях
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