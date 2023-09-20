«МЮ» впервые с 1978-го пропустил 3+ гола в 3 матчах подряд

«Манчестер Юнайтед» пропустил три гола в третьем матче подряд.

Команда тренера играет против «Баварии» (1:3, второй тайм) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб забил манкунианцам три мяча к 53-й минуте игры.

В предыдущих двух играх, которые состоялись в рамках , « » также пропускал по три мяча – от «Арсенала» (1:3) и «Брайтона» (1:3).

Таким образом, команда пропустила минимум три гола в трех матчах подряд впервые с декабря 1978 года.

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