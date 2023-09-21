«МЮ» не на уровне «Баварии». Мюнхенцы должны были побеждать крупнее». Баллак о матче ЛЧ

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Михаэль Баллак премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Михаэль Баллак считает, что «Бавария» должна была крупнее обыграть «Ман Юнайтед».

Немецкий клуб одержал победу со счетом 4:3 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария оставила неоднозначное впечатление. Порой не понимаешь, что от них ожидать.

«Манчестер Юнайтед» не был на одном уровне с «Баварией», хотя они хорошо начали матч.

«Бавария» должна была побеждать с более крупным преимуществом, но следует отметить положительный момент – они хорошо реагировали на каждый пропущенный гол», – сказал бывший полузащитник мюнхенского клуба Михаэль Баллак.

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44 комментария

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Jeremy Fraser
Бавария просто отвратительно играла. Если бы не донный МЮ, хуже которого сейчас сложно что то придумать, то были бы большие проблемы.
+23
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llolishe
Ответ Someone from Internet
Бедолага. Грустно, наверное, Баллаку, что Челси нигде не играет))
В АПЛ еще пока играют
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Каба
Мне вот интересно где МЮ взял такую странную форму?)
+12
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Иван Москаленко
Жаль,что манчестер 3 забил,может разгром приблизил бы физрука к выходу
+9
-4
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Имя Фамилия
Игра показала, что в АПЛ бавария болталась бы на 14-м месте на пару с МанЮ.
+30
-26
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QWertY
А небо голубое. У одних в защите Дэвис с Кимом, а у других Далот с Линдой, у одних в центре Горетцка и Киммих, а у других жирный Каз и полуживой Эриксен, у одних в атаке Сане, Кейн и Гнабри, а у других Трэшворд, Пельистри и Хейлунд.
Здесь все просто: менеджмент Баварии >>>>>> менеджмента МЮ, по всем статьям и фактам
+15
-12
+3
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KozlikX
Ответ Каба
Мне вот интересно где МЮ взял такую странную форму?)
согласен, какой то коллаб Атлетико Минейро и Ньюкасла
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The Best
Ответ Someone from Internet
Бедолага. Грустно, наверное, Баллаку, что Челси нигде не играет))
Глядя на состав Челси и что там творится я думаю он наоборот рад,Челси бы хуже МЮ выглядел как бы грустно это не звучало
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Light Yagami
Ответ Имя Фамилия
Игра показала, что в АПЛ бавария болталась бы на 14-м месте на пару с МанЮ.
А где бы тогда болтались покорители 1/8 из ПСЖ?
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ZarvuR2020
Ответ Имя Фамилия
Игра показала, что в АПЛ бавария болталась бы на 14-м месте на пару с МанЮ.
Какая апл? В которой МЮ тоже проигрывает? А Ман Сити - Бавария и Челси - Боруссия в прошлом сезоне что показали?
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The Best
Ответ Виталий Ан
Упамикано просто дно). Не понимаю почему он играет. Столько ляпов и странных решений, просто шок. Не вынужденные опасные передачи, чудом несколько раз не перехватили. Полнейший ноль.
Сегодня он вообще был одним из лучших,что за бред
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Экспертное мнение
Ответ Имя Фамилия
Игра показала, что в АПЛ бавария болталась бы на 14-м месте на пару с МанЮ.
Реал Сосьедад показал, что вынес бы в финале Ман Сити, ведь у них не было бы Лукаку, плюс шли бы в Серии А на первом месте
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Robert Oganyan
По-моему глядя на составы уже очевидно, что у Баварии игроки раза в 2 лучше, чем у Мю. Не зря Бавария котируется вторым фаворитом на лч, пока Мю где-то в районе 10-20. Что уж говорить, у Мю один топ игрок - Бруно, когда у Баварии - почти на каждой позиции
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Мафусаил Бен
Ответ Имя Фамилия
Игра показала, что в АПЛ бавария болталась бы на 14-м месте на пару с МанЮ.
То есть все равно выше псж!
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Ruslan Karvonen
Ответ Имя Фамилия
Игра показала, что в АПЛ бавария болталась бы на 14-м месте на пару с МанЮ.
Главный поклонник Баварии опять тявк@eT!
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Борис Энгельгардт
Ответ окечуква
Там был парад растранжиренных моментов с обеих сторон. Бавария в целом чуть солиднее временами смотрелась, а за МЮ был дебют матча, потом все больше на каких-то наскоках строилось, которые возникали будто по настроению.
у Баварии игроки были как будто бы более заряжены на результат, на победу, на атаку, а у МЮ половина команды стояла столбом (особенно бессменный номер 10, который уже Упамекано не способен обогнать)
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Shumi-jr
Ответ Виталий Ан
Терпеть не могу Хака, но сегодня МЮ выглядел не безнадежно. И вправду отличное начало, прессинг работал четко. Потом Онана все испортил. В концовке тоже сильно сыграли, но на встречных атаках. Что то от САФа было, фергитайм. Защита у обоих не безупречная. Игра была веселая. Но все же Бавария заслужила победу 100%.
На каких встречных атаках? Последние 20 минут у МЮ 2 атаки, когда Бавария совсем расслабилась
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WelcomeBackPURE
Ну да, особенно 20 минут матча
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Марат Гимадеев
Уволить Тухеля
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rigobersong
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napoli_14
Ответ Someone from Internet
Бедолага. Грустно, наверное, Баллаку, что Челси нигде не играет))
Интересно, при чем тут «Челси»?…
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Виталий Ан
Терпеть не могу Хака, но сегодня МЮ выглядел не безнадежно. И вправду отличное начало, прессинг работал четко. Потом Онана все испортил. В концовке тоже сильно сыграли, но на встречных атаках. Что то от САФа было, фергитайм. Защита у обоих не безупречная. Игра была веселая. Но все же Бавария заслужила победу 100%.
+9
-9
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QWertY
Ответ llolishe
Ахахахаха паника какая-то)
У кого?
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МАНЧЕСТЕР ГОЛУБОЙ
Ответ QWertY
А небо голубое. У одних в защите Дэвис с Кимом, а у других Далот с Линдой, у одних в центре Горетцка и Киммих, а у других жирный Каз и полуживой Эриксен, у одних в атаке Сане, Кейн и Гнабри, а у других Трэшворд, Пельистри и Хейлунд. Здесь все просто: менеджмент Баварии >>>>>> менеджмента МЮ, по всем статьям и фактам
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el_marca
Ответ Имя Фамилия
Игра показала, что в АПЛ бавария болталась бы на 14-м месте на пару с МанЮ.
А на чем болтался бы ПСЖ?
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