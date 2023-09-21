«МЮ» не на уровне «Баварии». Мюнхенцы должны были побеждать крупнее». Баллак о матче ЛЧ

Михаэль Баллак считает, что «Бавария» должна была крупнее обыграть «Ман Юнайтед».

Немецкий клуб одержал победу со счетом 4:3 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария оставила неоднозначное впечатление. Порой не понимаешь, что от них ожидать.

« » не был на одном уровне с «Баварией», хотя они хорошо начали матч.

« » должна была побеждать с более крупным преимуществом, но следует отметить положительный момент – они хорошо реагировали на каждый пропущенный гол», – сказал бывший полузащитник мюнхенского клуба .

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