Каземиро сделал два дубля за год впервые в карьере. Сегодня забил «Баварии» на 88-й и 95-й

Каземиро дважды забил «Баварии» в конце матча Лиги чемпионов.

Полузащитник « » отличился на 88-й и 95-й минутах игры 1-го тура группового этапа.

Для бразильца это второй дубль в 2023 году – первый был в матче с «Редингом» (3:1) в Кубке Англии 28 января. Такое случилось впервые в его карьере.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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