Каземиро сделал два дубля за год впервые в карьере. Сегодня забил «Баварии» на 88-й и 95-й

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Каземиро Футбол

Каземиро дважды забил «Баварии» в конце матча Лиги чемпионов.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» отличился на 88-й и 95-й минутах игры 1-го тура группового этапа.

Для бразильца это второй дубль в 2023 году – первый был в матче с «Редингом» (3:1) в Кубке Англии 28 января. Такое случилось впервые в его карьере.

Подробно со статистикой Каземиро можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Buharoid
Ответ Отец Абду
Единственное белое пятно в составе МЮ...
Белое?))
+14
-3
+11
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QWertY
Провел ужасный матч, но в концовке выдал жару
+2
-2
0
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CyberUnited
В этом матче не хватало...Фреда...
+1
-1
0
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Чёрный тюльпан
Может он в нападении играть будет? Потому что в опорке он постоянно в буфет улетает со своими бестолковыми подкатами. Его только ленивый на паузе не убирает. С передачами вроде и классно по задумке отправляет на пустые зоны для Рашфорда, но если бы не запускал их сразу, а паузу взял небольшую и зряче отправил, то и в аут бы они не улетали или так, что Упамекано просто корпусом закрывался от депутата.
0
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MVL
Ответ llolishe
По лицу было понятно-задает вопрос себе зачем ушел из Реала
За деньгами.
+1
-1
0
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