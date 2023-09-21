Каземиро сделал два дубля за год впервые в карьере. Сегодня забил «Баварии» на 88-й и 95-й
Каземиро дважды забил «Баварии» в конце матча Лиги чемпионов.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» отличился на 88-й и 95-й минутах игры 1-го тура группового этапа.
Для бразильца это второй дубль в 2023 году – первый был в матче с «Редингом» (3:1) в Кубке Англии 28 января. Такое случилось впервые в его карьере.
Подробно со статистикой Каземиро можно ознакомиться здесь.
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