Шервуд про «МЮ»: «Группа игроков без лидера. Кейн и Райс помогли бы не только на поле, но и ментально в раздевалке»
Тим Шервуд назвал «Манчестер Юнайтед» группой игроков без лидеров.
Команда играет против «Баварии» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
– Что-то изменилось бы, если бы они подписали Харри Кейна летом?
– Да, совершенно точно. Думаю, что они далеки от того, чтобы бороться за победу в АПЛ.
Он и Деклан Райс могли бы стать игроками, которые помогли бы им не только на поле, но и в раздевалке с точки зрения правильной ментальности, которая должна быть у футболистов «МЮ».
Сейчас они выглядят группой игроков, лишенной лидера. Честно говоря, думаю, в прошлом году они неплохо выступили, чувствовался прогресс.
В этом году виден спад. Им нужно взглянуть на себя – не только игрокам, но и тренерскому штабу, и руководству», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд.
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Чушь.
Привык самоутверждаться за счёт мальчиков из Аякса, а с действительно нормальными футболистами, у которых есть характер и лидерские качества - работать явно не привык
Вот поэтому такая рохлевилность в игре и полная дизорганизация на поле