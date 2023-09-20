Шервуд про «МЮ»: «Группа игроков без лидера. Кейн и Райс помогли бы не только на поле, но и ментально в раздевалке»

Тим Шервуд назвал «Манчестер Юнайтед» группой игроков без лидеров.

Команда играет против «Баварии» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Что-то изменилось бы, если бы они подписали Харри Кейна летом?

– Да, совершенно точно. Думаю, что они далеки от того, чтобы бороться за победу в .

Он и Деклан Райс могли бы стать игроками, которые помогли бы им не только на поле, но и в раздевалке с точки зрения правильной ментальности, которая должна быть у футболистов « ».

Сейчас они выглядят группой игроков, лишенной лидера. Честно говоря, думаю, в прошлом году они неплохо выступили, чувствовался прогресс.

В этом году виден спад. Им нужно взглянуть на себя – не только игрокам, но и тренерскому штабу, и руководству», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма» .

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