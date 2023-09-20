Шервуд про «МЮ»: «Группа игроков без лидера. Кейн и Райс помогли бы не только на поле, но и ментально в раздевалке»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Тим Шервуд Харри Кейн Деклан Райс Футбол

Тим Шервуд назвал «Манчестер Юнайтед» группой игроков без лидеров.

Команда играет против «Баварии» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Что-то изменилось бы, если бы они подписали Харри Кейна летом?

– Да, совершенно точно. Думаю, что они далеки от того, чтобы бороться за победу в АПЛ.

Он и Деклан Райс могли бы стать игроками, которые помогли бы им не только на поле, но и в раздевалке с точки зрения правильной ментальности, которая должна быть у футболистов «МЮ».

Сейчас они выглядят группой игроков, лишенной лидера. Честно говоря, думаю, в прошлом году они неплохо выступили, чувствовался прогресс.

В этом году виден спад. Им нужно взглянуть на себя – не только игрокам, но и тренерскому штабу, и руководству», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд.

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15 комментариев

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corazón blanco
Абсолютно прав, где лидерские качества капитана Бруну? Где бомбардирские качества Рэшфорда? Что случилось с Каземиро за лето, в прошлом году он пришел и просто зацементировал центр поля, развязав тем самым руки Бруну и Эриксену, освободив их от дополнительной черновой работы, а сейчас от Каземиро только фамилия.
+22
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+19
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Дима Зезуль
Как можно имея столько денег, получать такой результат, при чем который год
+12
-1
+11
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S100 Winner
Ответ Artem Piatkov
Кто бы что не говорил, но это карма за Роналду Тен Хаг выгнал легенду клуба, выигравшего для них ЛЧ + 3 АПЛ подряд, а теперь пожинает плоды своей бездарности как тренера топ-клуба Хейлунд, Пеллистри (кто это?) и Марсьяль явно лучше играют, чем игрок, у которого было 27+5 за 1,5 сезона Чушь. Привык самоутверждаться за счёт мальчиков из Аякса, а с действительно нормальными футболистами, у которых есть характер и лидерские качества - работать явно не привык Вот поэтому такая рохлевилность в игре и полная дизорганизация на поле
К тому же в позапрошлом сезоне у 36-летнего Рона было 6 голов в 7 матчах ЛЧ за МЮ, причём спасительных, лидерских голов
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bibendum
О каком лидере может идти речь, если игроки покупаются по степени лояльности к тренеру
+8
-2
+6
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Artem Piatkov
Кто бы что не говорил, но это карма за Роналду

Тен Хаг выгнал легенду клуба, выигравшего для них ЛЧ + 3 АПЛ подряд, а теперь пожинает плоды своей бездарности как тренера топ-клуба

Хейлунд, Пеллистри (кто это?) и Марсьяль явно лучше играют, чем игрок, у которого было 27+5 за 1,5 сезона
Чушь.

Привык самоутверждаться за счёт мальчиков из Аякса, а с действительно нормальными футболистами, у которых есть характер и лидерские качества - работать явно не привык

Вот поэтому такая рохлевилность в игре и полная дизорганизация на поле
+16
-12
+4
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Mykytka
Будущему клубу Чемпионшипа из Манчестера и Кейн с Райсом не помогли бы.
+4
-2
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Lavinka
Ответ Artem Piatkov
Кто бы что не говорил, но это карма за Роналду Тен Хаг выгнал легенду клуба, выигравшего для них ЛЧ + 3 АПЛ подряд, а теперь пожинает плоды своей бездарности как тренера топ-клуба Хейлунд, Пеллистри (кто это?) и Марсьяль явно лучше играют, чем игрок, у которого было 27+5 за 1,5 сезона Чушь. Привык самоутверждаться за счёт мальчиков из Аякса, а с действительно нормальными футболистами, у которых есть характер и лидерские качества - работать явно не привык Вот поэтому такая рохлевилность в игре и полная дизорганизация на поле
Роналду фаны всё не успокоятся . Рон облил клуб и тренера в своём интервью/пропустил предсезонку а у вас всё карма .
+2
0
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Lavinka
Ответ corazón blanco
Абсолютно прав, где лидерские качества капитана Бруну? Где бомбардирские качества Рэшфорда? Что случилось с Каземиро за лето, в прошлом году он пришел и просто зацементировал центр поля, развязав тем самым руки Бруну и Эриксену, освободив их от дополнительной черновой работы, а сейчас от Каземиро только фамилия.
Болельщик Реала и не знает что Каз долго набирает форму . Бомбардирские качества Реша - открываем стату и смотрим их .
+2
0
+2
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corazón blanco
Ответ Lavinka
Болельщик Реала и не знает что Каз долго набирает форму . Бомбардирские качества Реша - открываем стату и смотрим их .
Каземиро долго набирает форму - никогда такого не было. Валять дурака в очередном туре Примеры - да, но в таких матчах Каземиро всегда решал ( речь не про голы). Про Рэшфорда это вообще смешно, речь про сегодняшний матч, где был Рэшфорд? Почему если до него не доходит мяч он не опускается ниже и не предлагает себя партнерам, почему не пытается протащить мяч, ведь скорость есть, дриблинг какой- никакой, но тоже есть. Если у команды абсолютно не идет игра, то и Рэшфорда вообще не видно, он просто исчезает с поля.
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Eziiko
Мю буквально живёт в неопределенности уже столько лет,у клуба нету чёткой стратегии,у клуба нету чёткого видения клуба в общем,нет четкой игры ни в атаке,ни в обороне.Очень жаль если честно
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Всеволод Коледенков
Ответ bibendum
О каком лидере может идти речь, если игроки покупаются по степени лояльности к тренеру
Не по лояльности тренеру, а приверженности команде
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