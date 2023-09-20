У Кейна 5 голов за 6 матчей в «Баварии». Сегодня – «МЮ» с пенальти

Харри Кейн забил 5 голов в 6 матчах за «Баварию».

Сегодня форвард реализовал пенальти, назначенный за игру хавбека « » рукой в штрафной площади. Для англичанина это первый гол в Лиге чемпионов после ухода из «Тоттенхэма».

отметился забитыми мячами в 4 из 6 матчей в составе «Баварии». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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