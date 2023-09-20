У Кейна 5 голов за 6 матчей в «Баварии». Сегодня – «МЮ» с пенальти
Харри Кейн забил 5 голов в 6 матчах за «Баварию».
Сегодня форвард реализовал пенальти, назначенный за игру хавбека «Манчестер Юнайтед» Кристиана Эриксена рукой в штрафной площади. Для англичанина это первый гол в Лиге чемпионов после ухода из «Тоттенхэма».
Кейн отметился забитыми мячами в 4 из 6 матчей в составе «Баварии». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch
И вырос в такого отличного игрока. Хотя по Тоттенхэму не сказать, что его отсутствие как то ослабила команду.