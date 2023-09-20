У Кейна 5 голов за 6 матчей в «Баварии». Сегодня – «МЮ» с пенальти

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Кристиан Эриксен Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил 5 голов в 6 матчах за «Баварию».

Сегодня форвард реализовал пенальти, назначенный за игру хавбека «Манчестер Юнайтед» Кристиана Эриксена рукой в штрафной площади. Для англичанина это первый гол в Лиге чемпионов после ухода из «Тоттенхэма».

Кейн отметился забитыми мячами в 4 из 6 матчей в составе «Баварии». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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DedSkyWalker
Кейн это конечно знак качества.
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Человек1991
Кейнальти ) уже в карьере 80 пенальти )
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Фарид Харисов
А у кого-то были сомнения, что форвард, который в самый грустный период своей карьеры кладет 17-18 голов за сезон не начнет бомбардирить в Баварке словно он Левандовски?
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semakor@ya.ru
Как манчестерские то пытались его с толку сбить перед пенальти )) но Кейн поэтому и топ игрок, что не обращал внимания на выходки лузеров
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f0rmoceft
Наконец начнет брать трофеи
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Виталий Ан
Кто помнит как он хотел отобрать гол записаный на Эриксана ( вроде)?)). Когда боролся за ЗБ АПЛ.
И вырос в такого отличного игрока. Хотя по Тоттенхэму не сказать, что его отсутствие как то ослабила команду.
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