Егор Титов: «Мостовой должен поработать тренером. Человек с такими опытом и харизмой должен показывать людям, как играть в футбол. Огромная личность»

Егор Титов считает, что у Александра Мостового есть перспективы как у тренера.

– в 55 лет пошел учиться на тренера. Вы рады этому?

– Знаю Александра Владимировича, он всегда хотел быть в спорте, в футболе. Конечно, у него была какая-то обида, но с таким опытом, с такой харизмой...

Конечно, Мостовой должен поработать. Я жду, когда он закончит обучение и мы увидим его в хорошей команде.

– У Мостового с его подходом может получиться карьера?

– Он и сам понимает, что где-то перегибал палку, но человек с таким опытом должен показывать и рассказывать людям, как играть в футбол. У меня нет сомнений, что он получит лицензию и может стать тренером. Мостовой в нашем футболе – огромная личность, – сказал бывший хавбек «Спартака».

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