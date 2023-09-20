Егор Титов: «Мостовой должен поработать тренером. Человек с такими опытом и харизмой должен показывать людям, как играть в футбол. Огромная личность»
Егор Титов считает, что у Александра Мостового есть перспективы как у тренера.
– Александр Мостовой в 55 лет пошел учиться на тренера. Вы рады этому?
– Знаю Александра Владимировича, он всегда хотел быть в спорте, в футболе. Конечно, у него была какая-то обида, но с таким опытом, с такой харизмой...
Конечно, Мостовой должен поработать. Я жду, когда он закончит обучение и мы увидим его в хорошей команде.
– У Мостового с его подходом может получиться карьера?
– Он и сам понимает, что где-то перегибал палку, но человек с таким опытом должен показывать и рассказывать людям, как играть в футбол. У меня нет сомнений, что он получит лицензию и может стать тренером. Мостовой в нашем футболе – огромная личность, – сказал бывший хавбек «Спартака».
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