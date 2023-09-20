Егор Титов: «Мостовой должен поработать тренером. Человек с такими опытом и харизмой должен показывать людям, как играть в футбол. Огромная личность»

Теги Егор Титов премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Егор Титов считает, что у Александра Мостового есть перспективы как у тренера.

Александр Мостовой в 55 лет пошел учиться на тренера. Вы рады этому?

– Знаю Александра Владимировича, он всегда хотел быть в спорте, в футболе. Конечно, у него была какая-то обида, но с таким опытом, с такой харизмой...

Конечно, Мостовой должен поработать. Я жду, когда он закончит обучение и мы увидим его в хорошей команде.

– У Мостового с его подходом может получиться карьера?

– Он и сам понимает, что где-то перегибал палку, но человек с таким опытом должен показывать и рассказывать людям, как играть в футбол. У меня нет сомнений, что он получит лицензию и может стать тренером. Мостовой в нашем футболе – огромная личность, – сказал бывший хавбек «Спартака».

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17 комментариев

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Ебздрогыч
Мы всем спортсом ждем, когда уже будем восторгаться достижениями царя-тренера!
+13
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Циник Петербургский
Почему-то это выглядит так, что Титов вежливо и корректно, но при этом уверенно и четко взял Мостового "на слабо" :)
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Вагнер Абаб
Ответ Циник Петербургский
Почему-то это выглядит так, что Титов вежливо и корректно, но при этом уверенно и четко взял Мостового "на слабо" :)
Вот я тоже расценил, что Егор его тонко подколол.
+7
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Геннадий Тёкин
Ответ Glass1us
Ну станет он тренером, ну а дальше-то что?
Будет жить на неустойки по расторжению контрактов)).
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F1eury
Мостовой порой фриковат в своих высказываниях, но увидеть его в качестве тренера реально было бы интересно. Может что-то и выйдет...
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Был личностью. Щас завистливый ленивый нытик
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Glass1us
Ну станет он тренером, ну а дальше-то что?
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Северный болельщик
Если Мостовой станет хорошим тренером, то только благодаря грамотной критике со стороны пользователей спортса
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Игорь Романов
Только не размениваться на мелочи - сразу в Реал, Барсу или что-нибудь того же уровня. Тогда мир содрогнëтся от такой глыбы тренерского цеха!
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Roon95
не поймет Мостовой , что Тит ого тонко на слабо берёт)
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Roon95
В студии Матч ТВ комфортнее, чем на тренерскому скамейке. Так что не пойдет он тренировать... Да и к тому же его детский максимализм " я пойду только в топ клубы тренировать" очень похож на глупые заявления наших футболистов "я мечтаю оказаться в топах топ5 чемпионатов"... ну так вы жопу по полю двигайте, чтобы приближаться к этому, сотрясатели воздуха, балаболы. Мостового только с дуру может Спартак взять. но серьезный клуб не позовет тренера без тренерского бэкграунда...
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Ношу воду на тренировки
Всем бы такого друга как Егор))
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Назар Игорь
Харизма у него несколько округлилась за последние годы, да и к цирульнику сходить не мешало бы.
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Пули Снегопада
Александру не до этого, он главный мем спортс ру
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