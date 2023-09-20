Экс-хавбек «Барсы» Халилович о Месси: «Представьте, что вы тренируетесь с лучшим в истории. Лучшего примера и быть не могло»

Ален Халилович поделился воспоминаниями о тренировках с Лионелем Месси.

– Месси покинул «Барселону». Присутствие Месси оказывало давление на таких игроков, как вы? Вас сравнивали с тем, что делал Месси. Сказывалось ли это негативно?

– Нет, правда нет. Могу сказать, что когда я был в «Барселоне», Месси нам очень помог. У него были очень хорошие отношения с игроками в академии.

Он учил всему на каждой тренировке. Лучшего примера и быть не могло.

Представьте, что вы тренируетесь с лучшим в истории и видите, как он работает делает на каждой тренировке, как он не перестает развиваться, видите его в лучшей форме на каждой тренировке...

Можно ли придумать что-нибудь лучше для молодого игрока? – сказал бывший полузащитник «Барселоны» Ален Халилович.

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